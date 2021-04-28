В список экстремистских внесен еще один телегам-канал









По ее словам, в сообществе размещались оскорбления представителей правоохранительных органов, госслужащих и членов их семей. Кроме того, сообщает Чемоданова, для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране участники паблика регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганствам, вандализму, сопротивлению милиционерам и блокированию движения на автомобильных и железных дорогах.



