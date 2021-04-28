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В список экстремистских внесен еще один телегам-канал

28.04.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеграм-канал «Лида 97%» признан экстремистским. Решение принято 27 апреля судом Лидского района, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.



По ее словам, в сообществе размещались оскорбления представителей правоохранительных органов, госслужащих и членов их семей. Кроме того, сообщает Чемоданова, для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране участники паблика регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганствам, вандализму, сопротивлению милиционерам и блокированию движения на автомобильных и железных дорогах.

В МВД напомнили, что теперь за публикацию или репост информации из указанного телеграм-канала предусмотрены административная ответственность и наказание вплоть до ареста, пишет officelife.media
 
 
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Телеграм-канал «Лида 97%» признан экстремистским. Решение принято 27 апреля судом Лидского района, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
 
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