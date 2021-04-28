В Москве во время концерта на экране показали обращение Марии Колесниковой

Мария Колесникова / Из архива Еврорадио​

Белорусская политзаключенная находится за решеткой с сентября 2020 года. Отрывок из обращения Колесниковой, записанного на случай ареста, прозвучал во время выступления российского музыканта. А во время выступления белорускина экране показали кадры из мирных протестов в Беларуси,Еврорадио.