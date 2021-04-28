Матчи чемпионата мира по хоккею в Риге пройдут без зрителей

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"К сожалению, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Латвии в настоящее время ухудшается. Мы не видим возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге в присутствии зрителей. Лучше прямо сейчас сказать об этом людям, чем поддерживать напрасные надежды", — сказал премьер-министр журналистам в среду.





Действующие на данный момент правила кабинета министров не предусматривают допуск зрителей к спортивным соревнованиям.





Латвийская федерация хоккея предложила организовать тестирование зрителей на COVID-19 по образцам слюны, сделать маркированные места, обязать зрителей носить маски и соблюдать дистанцию. На "Арене Рига" планировалось принять 2660 зрителей, в Олимпийском центре — 1058.





передает "Р-Спорт". Планируется, что все 16 сборных-участниц турнира будут размещены в одной гостинице,"Р-Спорт".











