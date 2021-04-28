|
Матчи чемпионата мира по хоккею в Риге пройдут без зрителей
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш не видит возможности допустить зрителей на игры чемпионата мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
Фото: СТВ
"К сожалению, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Латвии в настоящее время ухудшается. Мы не видим возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге в присутствии зрителей. Лучше прямо сейчас сказать об этом людям, чем поддерживать напрасные надежды", — сказал премьер-министр журналистам в среду.
Действующие на данный момент правила кабинета министров не предусматривают допуск зрителей к спортивным соревнованиям.
Латвийская федерация хоккея предложила организовать тестирование зрителей на COVID-19 по образцам слюны, сделать маркированные места, обязать зрителей носить маски и соблюдать дистанцию. На "Арене Рига" планировалось принять 2660 зрителей, в Олимпийском центре — 1058.
Планируется, что все 16 сборных-участниц турнира будут размещены в одной гостинице,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш не видит возможности допустить зрителей на игры чемпионата мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)