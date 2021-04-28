Заморозили сделку на миллиарды долларов. В Швеции разгорелся скандал из-за сотрудничества Siemens с Минэнерго Беларуси

Оказалось, что шведское Агентство по кредитованию (EKN) застраховало кредит на сделку между шведской фирмой SIEMENS Energy AB и белорусскими госпредприятиями «Минскэнерго» и «Брестэнерго». Благодаря поднятой шумихе, Агентство было вынуждено заморозить сделку для дальнейшего разбирательства, пишет TV 4.





Решение было принято на самом высоком уровне, а инициатором проведения расследования стали действия белорусской диаспоры в Швеции и активность НАУ во главе с Павлом Латушко.





“Я расстроен. Тысячи и тысячи людей были арестованы и заключены в тюрьму в течение восьми месяцев этого года. Чтобы Швеция в государстве сотрудничала с правительством – а я никогда не смогу на это согласиться”, — цитирует слова политика шведское издание.







