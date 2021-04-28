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Заморозили сделку на миллиарды долларов. В Швеции разгорелся скандал из-за сотрудничества Siemens с Минэнерго Беларуси
Источник материала: Партизан
Поводом для скандала стало расследование шведских СМИ, в ходе которого выяснилось, что страна продолжает сотрудничать с белорусскими организациями. Швеция заморозила отношения с белорусскими государственными структурами и поддержала торговые санкции ЕС, пишет местное издание, но как выяснилось, в конце сентября шведское правительство вдруг решило поддержать сделку с белорусскими госпредприятиями на миллиарды долларов.
Оказалось, что шведское Агентство по кредитованию (EKN) застраховало кредит на сделку между шведской фирмой SIEMENS Energy AB и белорусскими госпредприятиями «Минскэнерго» и «Брестэнерго». Благодаря поднятой шумихе, Агентство было вынуждено заморозить сделку для дальнейшего разбирательства, пишет TV 4.
Решение было принято на самом высоком уровне, а инициатором проведения расследования стали действия белорусской диаспоры в Швеции и активность НАУ во главе с Павлом Латушко.
“Я расстроен. Тысячи и тысячи людей были арестованы и заключены в тюрьму в течение восьми месяцев этого года. Чтобы Швеция в государстве сотрудничала с правительством – а я никогда не смогу на это согласиться”, — цитирует слова политика шведское издание.
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Заморозили сделку на миллиарды долларов. В Швеции разгорелся скандал из-за сотрудничества Siemens с Минэнерго Беларуси
Поводом для скандала стало расследование шведских СМИ, в ходе которого выяснилось, что страна продолжает сотрудничать с белорусскими организациями. Швеция...
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