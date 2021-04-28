|
В центре Гомеля мужчины лежа посреди проезжей части снимали видео для TikTok. Опубликовать уже не успели
Источник материала: Tut.by
В Гомеле мужчины решили снять эффектное видео для соцсетей, но все закончилось не лайками, а штрафом,
Инцидент произошел в три часа ночи 26 апреля на улице Советской.
Трое тридцатилетних мужчин в подпитии и хорошем настроении решили снять видео для TikTok, для этого вышли на проезжую часть и, пока не было машин, лежа и сидя позировали в камеры своих смартфонов.
Однако опубликовать видеоролики мужчины не успели — через несколько минут к ним подъехал экипаж ГАИ. На нарушителей составили протоколы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центре Гомеля мужчины лежа посреди проезжей части снимали видео для TikTok. Опубликовать уже не успели
Трое тридцатилетних мужчин были нетрезвы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)