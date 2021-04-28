В центре Гомеля мужчины лежа посреди проезжей части снимали видео для TikTok. Опубликовать уже не успели

Источник материала: Tut.by

В Гомеле мужчины решили снять эффектное видео для соцсетей, но все закончилось не лайками, а штрафом, сообщили в УВД.

Инцидент произошел в три часа ночи 26 апреля на улице Советской.

Трое тридцатилетних мужчин в подпитии и хорошем настроении решили снять видео для TikTok, для этого вышли на проезжую часть и, пока не было машин, лежа и сидя позировали в камеры своих смартфонов.

Однако опубликовать видеоролики мужчины не успели — через несколько минут к ним подъехал экипаж ГАИ. На нарушителей составили протоколы.

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