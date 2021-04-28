|
Закончилось топливо. На Независимости грузовик влетел в брошенное посреди дороги каршеринговое авто
Источник материала: Tut.by
На проспекте Независимости грузовик въехал в Volkswagen, который стоял посреди проезжей части,
По предварительной информации, утром 28 апреля водитель грузового Peugeot ехал по проспекту Независимости со стороны улицы Кирилла Туровского в направлении МКАД и врезался в стоящий в третьей полосе каршеринговый VW. От удара последний вылетел на полосу встречного движения.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.
— На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается водитель легковушки. По всей видимости, он бросил Volkswagen на проезжей части, так как в том закончилось топливо, — проинформировали в ГАИ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)