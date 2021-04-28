Закончилось топливо. На Независимости грузовик влетел в брошенное посреди дороги каршеринговое авто

Источник материала: Tut.by

На проспекте Независимости грузовик въехал в Volkswagen, который стоял посреди проезжей части, сообщили в столичной ГАИ.





По предварительной информации, утром 28 апреля водитель грузового Peugeot ехал по проспекту Независимости со стороны улицы Кирилла Туровского в направлении МКАД и врезался в стоящий в третьей полосе каршеринговый VW. От удара последний вылетел на полосу встречного движения.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.





— На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается водитель легковушки. По всей видимости, он бросил Volkswagen на проезжей части, так как в том закончилось топливо, — проинформировали в ГАИ.

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