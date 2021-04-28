Какие курсы доллара и евро установили обменники 28 апреля

Источник материала: Tut.by

Курсы доллара и евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 28 апреля снизились. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходило на торгах 28 апреля

На торгах курс доллара снизился на 0,05% — до 2,5633 рубля, курс евро снизился на 0,04% — до 3,0939 рубля, а курс российского рубля вырос на 0,21% — до 3,4213 рубля за 100 российских рублей (данные на 13.00).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,61 рубля (Банк БелВЭБ), а ниже всего — 2,568 рубля (Paritetbank, Абсолютбанк, Банк Дабрабыт, Банк Решение, Белорусский народный банк, БСБ Банк, Идея Банк, МТБанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Банке Решение, Технобанке — 2,563 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,135 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, БСБ Банке, МТБанке, Технобанке — 3,097 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Альфа-Банке, БСБ Банке — 3,091 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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