Погода в СНГ: аномальная жара установилась в Таджикистане, дожди и заморозки мешают аграриям в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тепло вернется в Москву к середине майских праздников. А пока в российской столице скромные плюс 11 и возможен дождь. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Гроза и туман. Такую погоду напоследок приготовил апрель жителям севера Казахстана. Для полноты комплекта – и порывистый ветер. В нескольких областях и Нур-Султане объявлено штормовое предупреждение. А за южные районы можно порадоваться. Там без осадков и солнечно. В Алматы + 30. Такая жара способствует активному таянию снега в горах. Спасатели предупреждают любителей походов об опасности схода лавин. От прогулок к ущельям и водопадам лучше пока воздержаться.

Кыргызстан

Приглашение в лето получили жители Кыргызстана. Плюс 30 сегодня в Бишкеке! Температура преодолела первую рекордную планку этого года. А впереди новая высота. В прогнозе на майские праздники на юге страны – жара под 40. Спастись от зноя можно будет на побережье Иссык-Куля. Там на десять градусов прохладней. Местами дожди.

Для жителей Таджикистана лето наступило на месяц раньше. С утра в Душанбе +24, а к обеду столбики термометров поднимутся до плюс 34. Из-за жары пост становится особо тяжелым испытанием для мусульман. В дни Рамадана до самого вечера нельзя ни есть, ни пить. Медики рекомендуют больше времени отдыхать в тени и не пренебрегать дневным сном. А за пару часов до рассвета выпить как можно больше воды и съесть несколько фиников.

Армения

Хорошая погода в Армении откладывается на несколько дней. В прогнозе – кратковременные дожди и грозы. В некоторых районах град. Несмотря на ненастье, температура в Ереване возьмет новую высоту. Днем в городе до плюс 28.

Жара, красивая природа и местное гостеприимство привлекают в республику туристов из стран Содружества. Согласно опросам, Армения стала одним из приоритетных направлений у россиян на майские праздники.

Беларусь

Днем в Беларуси потеплеет до плюс 13. А ночью ожидаются заморозки до минус четырех. В некоторых областях синоптики прогнозируют дождь. Переменчивая погода усложняет работу аграриев, яровой сев проведен уже на половине площадей, а это больше миллиона гектаров. Также сейчас сеют лен, сахарную свеклу, картофель.