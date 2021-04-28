Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Повод для претензий Литвы к БелАЭС нашли в газете 1908 года ― Марцинкевич

Указ Александра Лукашенко о предстоящем строительстве белорусской АЭС был подписан в 2007 году, на тот момент не было понятно, кто и как будет строить станцию, но было принято принципиальное решение, что "мы согласны на это", напомнил эксперт на"Геоэнергетика ИНФО".

"К этому решению Беларусь шла достаточно долго, потому что ее территория, если в процентах посмотреть, от Чернобыльской катастрофы пострадала отнюдь не меньше, чем Украина. Научно-исследовательский институт "Сосны" рядом с Минском принимал участие во всех реабилитационных работах, избавлялся от радиоактивного следа, то есть они (белорусы) на самом деле про атомную энергетику знают со всех сторон ― и с хорошей, и с плохой. Прежде чем они на это пошли, достаточно серьезные исследования проводились", ― рассказывает Марцинкевич.

Как у Литвы не сбылась Висагинская АЭС

Что интересно, страной, которая первой приветствовала решение Беларуси, была не Россия, как многие думают, а Литва, потому что на тот момент три прибалтийские республики бились над созданием новой атомной электростанции, которой даже придумали название ― Висагинская, не знали только, кто будет строить, вспоминает эксперт.

"И первое предложение прозвучало от Литвы, она призывала Беларусь присоединиться к заказу от французов… Но белорусов многие называют колхозниками, они именно так и поступили – они не теоретически изучали, они физически объехали все новые строящиеся электростанции, чтобы оценить, что больше всего подходит для Беларуси по уровню безопасности… И остановились на российском проекте UVR-1200. Было подписано в 2010 году межправительственное соглашение, и с этого момента господа литовцы испытывают фантомные боли по отнятой ноге, у них с Висагинас ничего не получилось, а у белорусов все получилось", ― говорит Марцинкевич.

В плане безопасности при строительстве БелАЭС "учли все, что могли", в том числе, и постфукусимские требования МАГАТЭ. В итоге в ближайшие месяцы ожидается начало полноценной промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС, прибыла первая загрузка ядерного топлива для второго реактора, в сентябре запланирован его физический пуск, рассказывает Марцинкевич.

Что рассказала крестьянка 113 лет назад

"Претензия, которую в Литве изобрели, это в 1908 году была опубликована заметка местной кореспондентши, которая беседовала с местной крестьянкой, та однажды коз подоила, пришла домой чаю попить, у нее кружка на столе затряслась. В связи с этим было объявлено, что город Островец ― это сейсмически опасная зона, а по проекту белорусская АЭС строилась с гарантией того, что она выдержит испытания 7,5 баллов по шкале Рихтера. Литовцы считают, что если бы было 9,5, то тогда нормально. И защиты от цунами там нет", ― иронизирует эксперт.

На все эти претензии Литвы, по мнению Марцинкевича, "можно вообще внимания не обращать", потому что в начале апреля президент МАГАТЭ, когда его спросили о белорусской АЭС, дал простой ответ: "Не вижу ни одной причины, по которой ее нельзя вводить в эксплуатацию".

Площадку БелАЭС посетили не только эксперты МАГАТЭ, но и Евратома, и Всемирной организации компаний-операторов атомных электростанций, и происходит это не потому, что Литва о чем-то беспокоится, а потому что это белорусы: "Пусть лучше проверят все подряд, чтобы не дай бог ничего не случилось", говорит Марцинкевич.

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