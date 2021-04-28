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Путин передал Эрмитажу сокровища, принадлежавшие дому Романовых

28.04.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В эти дни российский лидер посещает Санкт-Петербург с рабочей поездкой. Накануне глава государства побывал в Эрмитаже и передал музею набор церковной утвари – 16 предметов – из приданого дочери Александра II.

Российский президент отметил, что набор царских сокровищ был выкуплен у частных коллекционеров. Церковные предметы были изготовлены на фабрике Никольса и Плинке в Санкт-Петербурге по заказу императора Александра II в качестве приданого для своей дочери княгини Марии Александровны, в замужестве – герцогине Эдинбургской. Набор использовался супругами в домовой церкви в лондонской резиденции августейшей четы Кларенс-хаус. После Второй мировой войны коллекция по частям попала в руки частных коллекционеров.

 
 
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Президент РФ Владимир Путин посетил Государственный Эрмитаж и передал музею на хранение евхаристический набор приданого дочери Александра II - великой княгини...
 
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