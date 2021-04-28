Путин передал Эрмитажу сокровища, принадлежавшие дому Романовых

Источник материала: Sputnik Беларусь

В эти дни российский лидер посещает Санкт-Петербург с рабочей поездкой. Накануне глава государства побывал в Эрмитаже и передал музею набор церковной утвари – 16 предметов – из приданого дочери Александра II.

Российский президент отметил, что набор царских сокровищ был выкуплен у частных коллекционеров. Церковные предметы были изготовлены на фабрике Никольса и Плинке в Санкт-Петербурге по заказу императора Александра II в качестве приданого для своей дочери княгини Марии Александровны, в замужестве – герцогине Эдинбургской. Набор использовался супругами в домовой церкви в лондонской резиденции августейшей четы Кларенс-хаус. После Второй мировой войны коллекция по частям попала в руки частных коллекционеров.