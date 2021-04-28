Как выбрать грузовой транспорт для бизнеса

Источник материала: ProBusiness



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Импортер Volkswagen в Беларуси заметил интересный тренд — в стране появились компании, которые ответственнее относятся к рабочему месту водителей, выбирая грузовые бусы с дополнительными опциями.

Вот пример — компания «ГРЕЛЕНС» приобрела Volkswagen Transporter T6.1 в хорошей комплектации. Своими мыслями о комфорте в коммерческом транспорте делится начальник транспортно-логистического отдела Юрий Грабежов.

— Наша компания больше 25 лет занимается комплексным оснащением объектов промышленности, торговли и общественного питания оборудованием — холодильным, торговым, техническим. И в конце прошлого года мы задумались о расширении автопарка: нужен был небольшой грузовой бус на замену старого «каблучка», у которого не хватало длины грузового отсека, — рассказывает Юрий.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Изначально компания хотела пригнать Volkswagen Transporter T6.1 с длинной колесной базой из Польши, но из-за сложностей с оформлением документов отказались от этой затеи. А дилер в Минске смог предложить такую же машину, тоже с хорошей комплектацией и примерно за те же деньги. На складе в Беларуси машин с нужными опциями не было, поэтому оставили заказ и получили автомобиль в феврале 2021 года.

— Машину мы специально брали компактную, между Caddy и Crafter: чтобы в нее можно было положить мелкое оборудование и спокойно кататься по центру города. Потому что на большом бусе не везде можно втиснуться из-за других припаркованных машин.

А Transporter — маленький и маневренный. Плюс, если нужно куда-то документы завезти по городу, на нем тоже удобно — расход значительно меньше, чем у большого буса. Средний расход в смешанном режиме город/трасса выходит 7−8 литров на 100 км. Для сравнения, у нас есть большой бус другой марки, где средний расход — литров 11.

Автомобиль должен быть красивым — это имидж

Компания заказала себе машину с опциями, которые редко заказывают в таких «рабочих лошадках», как Transporter: навигационная система, LED-оптика, кондиционер, эргономичные сиденья. И все это не случайно, говорит Юрий:

— Это позиция руководства компании: дать сотруднику комфортное место работы. И не важно, где: в офисе, на складе или за рулем машины. Понятно, что могли купить самый дешевый бус, отъездить пять лет и взять еще один. Но политика компании другая: во-первых, чтобы сотрудникам было комфортно. Во-вторых, нужно, чтобы автомобиль был красивый — это имидж компании. Мы же ездим по всей стране. Тем более, что потом Transporter мы забрендируем в фирменные наклейки.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Каждая дополнительная опция, которая была заказана в грузовом бусе, имеет логическое объяснение. Вот что рассказывает об этом начальник транспортно-логистического отдела:

— Громкая связь и App-connect. Когда едешь за рулем, часто приходится отвечать на звонки. Теперь не нужно останавливаться, чтобы поговорить. К машине подключается сразу несколько телефонов, экран смартфона выводится на мультимедиа-панель, машина может зачитать сообщения голосом. После того как я попробовал все это в Transporter, мне теперь неудобно ездить на легковой машине без громкой связи.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Мультимедийная система с навигацией и цифровая приборная панель (Digital Cockpit). Наш бус будет кататься не только по Беларуси. Поэтому удобно вывести карту прямо на цифровую приборную панель за рулем. В России я ездил по незнакомым улицам и одновременно и карту смотрел, и разговаривал по громкой связи — не нужно было отвлекаться, чтобы переключать экран. Кроме того, центральная консоль немного повернута на водителя — и все хорошо просматривается.

Комфортные сиденья с поясничной поддержкой, подлокотниками и регулировкой по высоте. Поездка в Россию показала, что посадка удобная. Особенно мне нравится, что в сиденьях есть два подлокотника — когда едешь, руки не устают. Кстати, специально взяли сдвоенное пассажирское сиденье, чтобы в кабине могли сесть три человека. Под этим сиденьем — запираемый вещевой отсек. Например, если машину будем сдавать куда-то в сервис, то там можно закрыть ценные вещи. Тут же есть откидной столик в сиденьи — я уже его оценил, удобно ставить туда нетбук.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Круиз-контроль. С ним гораздо меньше устаешь, особенно когда едешь на далекое расстояние — ноги свободны.

LED-оптика — у нас уже есть в парке машины с таким светом, поэтому поставили и на Transporter. Он гораздо ярче, линия фар более четкая.

Кондиционер. Наши водители часто завозят документы на тендеры. И когда на улице жара +30, а водитель весь мокрый вылазит из кабины и идет в бизнес-центр, где все в костюмах и рубашках, это не очень эстетично. Когда есть кондиционер, то вышел аккуратный и свежий и пошел относить документы.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Камера заднего вида. В ней обзор шире, чем по зеркалам: когда выезжаю с парковки, то с камеры просматриваю, едет машина или нет.

Также Юрий успел оценить системы безопасности, которые установлены во всех новых Volkswagen Transporter по умолчанию:

Ассистент движения при боковом ветре. При движении по трассе не нужно прикладывать никаких усилий, машина идет как по рельсам

Оценка усталости водителя. Если долго едешь за рулем, то машина при помощи каких-то датчиков и алгоритмов предполагает, что ты устал, и нужно отдохнуть. У меня один раз такое предупреждение выскочило: я возвращался из Бреста, и уже на подъезде к Минску на экране появилось изображение кружки кофе, а голосовой помощник предложил остановиться и сделать паузу

Электромеханический усилитель руля. По городу руль можно крутить практически одним пальцем, а на трассе — он как будто «наливается». После «Транспортера» сажусь на легковую с гидроусилителем — и его уже сложновато крутить.

Из минусов по кабине Юрий назвал только маленький бардачок. Да, на панели много других открытых отделений, но печати и другие важные вещи хочется положить все-таки в закрытое от чужих глаз пространство.

Нагрузить по максимуму

Казалось бы, что рассказывать о грузовом отсеке? Но и там есть особенности. Например, двери в Volkswagen Transporter заказывали специально распашные. Как объясняет Юрий, они широко открываются (на 180 градусов), а значит, можно подъехать куда хочешь и грузить машину погрузчиком. Обшивку пола и стен заказывали в отделе переоборудования того же дилера Volkswagen («Атлант-М»). Стоимость дооборудования нам включили в общий договор на автомобиль — это удобно, так как автомобиль приобретался в лизинг.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

— Места в бусе достаточно. Мы уже испытали его — загрузили по максимуму. И я не почувствовал, что машина идет тяжело: по динамике, по тормозам никаких вопросов не возникло. Ну, и в кузове много крючков для крепления грузов — 4 линии.

Как выбрать грузовой бус?

Для компаний, которые думают о покупке грузового буса, Юрий сформулировал несколько рекомендаций:

1. Определиться, какие задачи будет выполнять машина. «У нас еще есть инженеры и механики, которые едут на объект подключать и обслуживать оборудование — для них будем покупать Caddy: и инструмент сложить можно, и расход меньше. Для города и развоза мелкого оборудования идеально подходит Transporter. А для доставки по всей республике уже нужен Crafter, чтобы загрузить его и отправить сразу по нескольким точкам».



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

2. Смотреть объем кузова. Бусы у разных марок внешне вроде как одинаковые, но внутренний объем — разный.

3. Обращайте внимание на проем дверей — и задних, и боковых, он может отличаться. Я, например, смотрел, чтобы в проем боковой двери можно было поставить паллету погрузчиком.

Тренд на безопасность

Людмила Водяникова, менеджер по продукту импортера Volkswagen в Беларуси, рассказала, что Transporter в комплектации, которую нам показывал Юрий Грабежов, — на ее взгляд, идеальный грузовой автомобиль. К сожалению, большинство компаний, как правило, берут коммерческий транспорт в базовой комплектации, экономя даже на кондиционере и регулировках сидений.

— Когда я вижу комплектацию, которую выбрала в компания «ГРЕЛЕНС», я радуюсь. Потому что клиент реально понимает, какие опции хочет видеть в машине, он ценит эти вещи и пользуется ими. И классно, что это идет от руководства компании, которое понимает: если у водителя есть круиз-контроль, обогрев лобового стекла, удобные сиденья, то это не только комфорт, но и забота о его безопасности. Снижая вероятность ДТП, компания страхует себя от лишних издержек и головной боли.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Людмила рассказывает, что мировая тенденция в коммерческом транспорте — это повышение комфорта для водителя:

— Если даже еще в версии Т6 завод предполагал, что компании могут хотеть самую дешевую и простую машину, то в Т6.1 уже в базе идут центральный замок, электростеклоподъемники, аудиосистема с громкой связью. То есть общий тренд идет к тому, что коммерческий автомобиль должен быть не только выносливым, но и комфортным для водителя, даже в базовой комплектации.

Кроме того, сейчас Volkswagen даже в грузовые автомобили в базовой комплектации ставит максимальные системы для помощи водителю — системы активной безопасности, которые предотвращают аварии:

Систему курсовой устойчивости ESC, куда в том числе входит и система противодействия боковому ветру Cross Wind Assist, когда машина подтормаживает колесами с одной стороны, чтобы не дать сместиться автомобилю из-за бокового ветра.

куда в том числе входит и система противодействия боковому ветру Cross Wind Assist, когда машина подтормаживает колесами с одной стороны, чтобы не дать сместиться автомобилю из-за бокового ветра. Систему помощи при трогании Hill Start Assist, которая даже на механической коробке дает возможность перенести ногу с педали тормоза на педаль газа и спокойно тронуться.

которая даже на механической коробке дает возможность перенести ногу с педали тормоза на педаль газа и спокойно тронуться. Систему экстренного торможения. Во-первых, это готовность к резкому торможению: если автомобиль видит, что водитель резко убрал ногу с педали газа, то система сразу подводит диски вплотную, чтобы можно было быстрее затормозить. Во-вторых, это усилитель тормозов, который создает большее давление для более эффективного торможения. В-третьих, это система улучшения тормозов при перегреве, когда тоже создается большее давление. Наконец, в дождь тормозные колодки с регулярным интервалом подводятся к дискам, таким образом удаляя капли воды и тем самым улучшая тормозные характеристики.

Во-первых, это готовность к резкому торможению: если автомобиль видит, что водитель резко убрал ногу с педали газа, то система сразу подводит диски вплотную, чтобы можно было быстрее затормозить. Во-вторых, это усилитель тормозов, который создает большее давление для более эффективного торможения. В-третьих, это система улучшения тормозов при перегреве, когда тоже создается большее давление. Наконец, в дождь тормозные колодки с регулярным интервалом подводятся к дискам, таким образом удаляя капли воды и тем самым улучшая тормозные характеристики. Систему предотвращения повторных столкновений Multicollision Brake. Если произошло первое незначительное столкновение на дороге, то датчики подушек безопасности это отслеживают, и автомобиль начинает затормаживаться, включаются задние стоп-сигналы и аварийка. То есть автомобиль мгновенно не вылетит на встречную полосу и все участники движения предупреждены, что с машиной что-то происходит. Если водитель в нормально состоянии, то он может взять на себя управление.

Как подчеркивает Людмила Водяникова, теперь это все базовые системы, а не дополнительные платные опции. И она надеется, что скоро и в Беларуси компании будут выбирать автомобили не только по наличию на складе, а думая о комфорте и безопасности водителя, добирая нужные опции исходя из особенностей эксплуатации автомобиля в организации.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Советы по выбору авто от Людмилы Водяниковой

1. Четко знать задачу, которую будет выполнять автомобиль. После этого будет проще выбирать и объем кузова, и двигатель, и грузоподъемность, и набор дополнительных опций.

2. Не бояться доверять менеджеру в автоцентре. У Volkswagen большой выбор в прайс-листах, и наш профессиональный менеджер может подсказать лучшие варианты, если вы ему расскажете, как планируете эксплуатировать автомобиль. Потому что коммерческий автомобиль иногда нужен не только для перевозок, но и ребенка в школу отвезти.

3. Не забывать про комфорт и безопасность. Коммерческий автомобиль — это не просто «рабочая лошадка» бизнеса, но и место, где ваш сотрудник проводит большую часть своей жизни. И пусть он будет это делать в комфорте.

Партнер проекта:



Читайте также