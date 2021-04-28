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Как выбрать грузовой транспорт для бизнеса
28.04.2021 14:45 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Импортер Volkswagen в Беларуси заметил интересный тренд — в стране появились компании, которые ответственнее относятся к рабочему месту водителей, выбирая грузовые бусы с дополнительными опциями.
Вот пример — компания «ГРЕЛЕНС» приобрела Volkswagen Transporter T6.1 в хорошей комплектации. Своими мыслями о комфорте в коммерческом транспорте делится начальник транспортно-логистического отдела Юрий Грабежов.
— Наша компания больше 25 лет занимается комплексным оснащением объектов промышленности, торговли и общественного питания оборудованием — холодильным, торговым, техническим. И в конце прошлого года мы задумались о расширении автопарка: нужен был небольшой грузовой бус на замену старого «каблучка», у которого не хватало длины грузового отсека, — рассказывает Юрий.
Изначально компания хотела пригнать Volkswagen Transporter T6.1 с длинной колесной базой из Польши, но из-за сложностей с оформлением документов отказались от этой затеи. А дилер в Минске смог предложить такую же машину, тоже с хорошей комплектацией и примерно за те же деньги. На складе в Беларуси машин с нужными опциями не было, поэтому оставили заказ и получили автомобиль в феврале 2021 года.
— Машину мы специально брали компактную, между Caddy и Crafter: чтобы в нее можно было положить мелкое оборудование и спокойно кататься по центру города. Потому что на большом бусе не везде можно втиснуться из-за других припаркованных машин.
А Transporter — маленький и маневренный. Плюс, если нужно куда-то документы завезти по городу, на нем тоже удобно — расход значительно меньше, чем у большого буса. Средний расход в смешанном режиме город/трасса выходит 7−8 литров на 100 км. Для сравнения, у нас есть большой бус другой марки, где средний расход — литров 11.
Автомобиль должен быть красивым — это имидж
Компания заказала себе машину с опциями, которые редко заказывают в таких «рабочих лошадках», как Transporter: навигационная система, LED-оптика, кондиционер, эргономичные сиденья. И все это не случайно, говорит Юрий:
— Это позиция руководства компании: дать сотруднику комфортное место работы. И не важно, где: в офисе, на складе или за рулем машины. Понятно, что могли купить самый дешевый бус, отъездить пять лет и взять еще один. Но политика компании другая: во-первых, чтобы сотрудникам было комфортно. Во-вторых, нужно, чтобы автомобиль был красивый — это имидж компании. Мы же ездим по всей стране. Тем более, что потом Transporter мы забрендируем в фирменные наклейки.
Каждая дополнительная опция, которая была заказана в грузовом бусе, имеет логическое объяснение. Вот что рассказывает об этом начальник транспортно-логистического отдела:
— Громкая связь и App-connect. Когда едешь за рулем, часто приходится отвечать на звонки. Теперь не нужно останавливаться, чтобы поговорить. К машине подключается сразу несколько телефонов, экран смартфона выводится на мультимедиа-панель, машина может зачитать сообщения голосом. После того как я попробовал все это в Transporter, мне теперь неудобно ездить на легковой машине без громкой связи.
Мультимедийная система с навигацией и цифровая приборная панель (Digital Cockpit). Наш бус будет кататься не только по Беларуси. Поэтому удобно вывести карту прямо на цифровую приборную панель за рулем. В России я ездил по незнакомым улицам и одновременно и карту смотрел, и разговаривал по громкой связи — не нужно было отвлекаться, чтобы переключать экран. Кроме того, центральная консоль немного повернута на водителя — и все хорошо просматривается.
Комфортные сиденья с поясничной поддержкой, подлокотниками и регулировкой по высоте. Поездка в Россию показала, что посадка удобная. Особенно мне нравится, что в сиденьях есть два подлокотника — когда едешь, руки не устают. Кстати, специально взяли сдвоенное пассажирское сиденье, чтобы в кабине могли сесть три человека. Под этим сиденьем — запираемый вещевой отсек. Например, если машину будем сдавать куда-то в сервис, то там можно закрыть ценные вещи. Тут же есть откидной столик в сиденьи — я уже его оценил, удобно ставить туда нетбук.
Круиз-контроль. С ним гораздо меньше устаешь, особенно когда едешь на далекое расстояние — ноги свободны.
LED-оптика — у нас уже есть в парке машины с таким светом, поэтому поставили и на Transporter. Он гораздо ярче, линия фар более четкая.
Кондиционер. Наши водители часто завозят документы на тендеры. И когда на улице жара +30, а водитель весь мокрый вылазит из кабины и идет в бизнес-центр, где все в костюмах и рубашках, это не очень эстетично. Когда есть кондиционер, то вышел аккуратный и свежий и пошел относить документы.
Камера заднего вида. В ней обзор шире, чем по зеркалам: когда выезжаю с парковки, то с камеры просматриваю, едет машина или нет.
Также Юрий успел оценить системы безопасности, которые установлены во всех новых Volkswagen Transporter по умолчанию:
Из минусов по кабине Юрий назвал только маленький бардачок. Да, на панели много других открытых отделений, но печати и другие важные вещи хочется положить все-таки в закрытое от чужих глаз пространство.
Нагрузить по максимуму
Казалось бы, что рассказывать о грузовом отсеке? Но и там есть особенности. Например, двери в Volkswagen Transporter заказывали специально распашные. Как объясняет Юрий, они широко открываются (на 180 градусов), а значит, можно подъехать куда хочешь и грузить машину погрузчиком. Обшивку пола и стен заказывали в отделе переоборудования того же дилера Volkswagen («Атлант-М»). Стоимость дооборудования нам включили в общий договор на автомобиль — это удобно, так как автомобиль приобретался в лизинг.
— Места в бусе достаточно. Мы уже испытали его — загрузили по максимуму. И я не почувствовал, что машина идет тяжело: по динамике, по тормозам никаких вопросов не возникло. Ну, и в кузове много крючков для крепления грузов — 4 линии.
Как выбрать грузовой бус?
Для компаний, которые думают о покупке грузового буса, Юрий сформулировал несколько рекомендаций:
1. Определиться, какие задачи будет выполнять машина. «У нас еще есть инженеры и механики, которые едут на объект подключать и обслуживать оборудование — для них будем покупать Caddy: и инструмент сложить можно, и расход меньше. Для города и развоза мелкого оборудования идеально подходит Transporter. А для доставки по всей республике уже нужен Crafter, чтобы загрузить его и отправить сразу по нескольким точкам».
2. Смотреть объем кузова. Бусы у разных марок внешне вроде как одинаковые, но внутренний объем — разный.
3. Обращайте внимание на проем дверей — и задних, и боковых, он может отличаться. Я, например, смотрел, чтобы в проем боковой двери можно было поставить паллету погрузчиком.
Тренд на безопасность
Людмила Водяникова, менеджер по продукту импортера Volkswagen в Беларуси, рассказала, что Transporter в комплектации, которую нам показывал Юрий Грабежов, — на ее взгляд, идеальный грузовой автомобиль. К сожалению, большинство компаний, как правило, берут коммерческий транспорт в базовой комплектации, экономя даже на кондиционере и регулировках сидений.
— Когда я вижу комплектацию, которую выбрала в компания «ГРЕЛЕНС», я радуюсь. Потому что клиент реально понимает, какие опции хочет видеть в машине, он ценит эти вещи и пользуется ими. И классно, что это идет от руководства компании, которое понимает: если у водителя есть круиз-контроль, обогрев лобового стекла, удобные сиденья, то это не только комфорт, но и забота о его безопасности. Снижая вероятность ДТП, компания страхует себя от лишних издержек и головной боли.
Людмила рассказывает, что мировая тенденция в коммерческом транспорте — это повышение комфорта для водителя:
— Если даже еще в версии Т6 завод предполагал, что компании могут хотеть самую дешевую и простую машину, то в Т6.1 уже в базе идут центральный замок, электростеклоподъемники, аудиосистема с громкой связью. То есть общий тренд идет к тому, что коммерческий автомобиль должен быть не только выносливым, но и комфортным для водителя, даже в базовой комплектации.
Кроме того, сейчас Volkswagen даже в грузовые автомобили в базовой комплектации ставит максимальные системы для помощи водителю — системы активной безопасности, которые предотвращают аварии:
Как подчеркивает Людмила Водяникова, теперь это все базовые системы, а не дополнительные платные опции. И она надеется, что скоро и в Беларуси компании будут выбирать автомобили не только по наличию на складе, а думая о комфорте и безопасности водителя, добирая нужные опции исходя из особенностей эксплуатации автомобиля в организации.
Советы по выбору авто от Людмилы Водяниковой
1. Четко знать задачу, которую будет выполнять автомобиль. После этого будет проще выбирать и объем кузова, и двигатель, и грузоподъемность, и набор дополнительных опций.
2. Не бояться доверять менеджеру в автоцентре. У Volkswagen большой выбор в прайс-листах, и наш профессиональный менеджер может подсказать лучшие варианты, если вы ему расскажете, как планируете эксплуатировать автомобиль. Потому что коммерческий автомобиль иногда нужен не только для перевозок, но и ребенка в школу отвезти.
3. Не забывать про комфорт и безопасность. Коммерческий автомобиль — это не просто «рабочая лошадка» бизнеса, но и место, где ваш сотрудник проводит большую часть своей жизни. И пусть он будет это делать в комфорте.
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Импортер Volkswagen в Беларуси заметил интересный тренд - в стране появились компании, которые ответственнее относятся к рабочему месту водителей, выбирая грузовые...
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