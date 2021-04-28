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Вечеринка Клуба Про бизнес 28/28. Успей присоединиться!
28.04.2021 14:45 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
28 мая на ул. Пинской, 28 в Минске пройдет вечеринка для участников Клуба Про бизнес. В программе – призы для самых активных участников Клуба, истории о хобби, которые наполняют предпринимателей и руководителей энергией, зоны активации и нетворкинг на свежем воздухе.
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Если ваша компания хочет стать партнером вечеринки и предложить свою зону активации – напишите нам на
В Клубе Про бизнес мы встречаемся каждый месяц. Разбираем конкретные кейсы друг друга, делимся практическим опытом, находим клиентов и партнеров, помогаем друг другу развивать бизнес. Но также мы вместе хорошо отдыхаем, заряжаемся эмоциями и энергией.
До встречи в Клубе!
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28 мая на ул. Пинской, 28 в Минске пройдет вечеринка для участников Клуба Про бизнес. В программе - призы для самых активных участников Клуба, истории о хобби, которые...
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