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Вечеринка Клуба Про бизнес 28/28. Успей присоединиться!

28.04.2021 14:45 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Вечеринка Клуба Про бизнес 28/28. Успей присоединиться!
Фото probusiness.io

28 мая на ул. Пинской, 28 в Минске пройдет вечеринка для участников Клуба Про бизнес. В программе – призы для самых активных участников Клуба, истории о хобби, которые наполняют предпринимателей и руководителей энергией, зоны активации и нетворкинг на свежем воздухе.

Чтобы попасть на вечеринку – вступайте в наш Клуб Про бизнес. Клуб – это сообщество, в котором участвуют только предприниматели и руководители, первые лица бизнеса.

Вот как прошла наша вечеринка на Пинской, 28 в прошлом году. В этом – мы планируем еще более интересную и насыщенную программу.

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Если ваша компания хочет стать партнером вечеринки и предложить свою зону активации – напишите нам на js@probusiness.io или позвоните +375 29 622 92 88

В Клубе Про бизнес мы встречаемся каждый месяц. Разбираем конкретные кейсы друг друга, делимся практическим опытом, находим клиентов и партнеров, помогаем друг другу развивать бизнес. Но также мы вместе хорошо отдыхаем, заряжаемся эмоциями и энергией.

До встречи в Клубе!

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Теги: Минск
 
 
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28 мая на ул. Пинской, 28 в Минске пройдет вечеринка для участников Клуба Про бизнес. В программе - призы для самых активных участников Клуба, истории о хобби, которые...
 
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