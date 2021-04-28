ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Они об этом тайно думали». Прокопьев рассуждает, способно ли окружение Лукашенко на реальное покушение

28.04.2021 14:47 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

На ютуб-канале «Маланка Медиа» вышло интервью с ресторатором Вадимом Прокопьевым. В нем среди прочего Вадим вспоминает декрет, который планирует подписать Лукашенко (что в случае его смерти президентские полномочия перейдут Совбезу), и рассуждает, возможно ли реальное покушение на «президента» в Беларуси. Цитируем эту часть монолога ресторатора. 

«Генералы вокруг Лукашенко трусоваты, они прошли через длительную селекцию. Из них все мужское, все честное и совестливое выветрилось. Я не думаю, что нам настолько повезет, что мы добудем победу таким способом. Хотя, надо сказать, Лукашенко своим «сенсационным» декретом фактически пригласил членов Совбеза к такому варианту событий. Ведь, как мы знаем, они об этом тайно думали, а теперь у них есть легальная возможность взять власть таким образом. 

Но, повторюсь, я думаю, что члены Совбеза никогда не решатся на очень нужный беларускому народу поступок. Скорее, они будут смотреть на Лукашенко, который будет валяться в луже собственной мочи как Сталин. И он будет сипеть о помощи, но члены Совбеза разбегутся сжигать документы. Часть из них, переодевшись в женское платье, не доверяя ни водителям, ни телохранителям, помчится в аэропорт. Еще часть будет репетировать речь, как они помогали беларуской революции изнутри, и как мы всего не видели. 

Андрейченко, Кочанова, Тертель – все известные селебрити. Я сложно представляю их на экране беларуского телевидения в перерывах между трансляцией «Лебединого озера», объявляющими в стране чрезвычайное положение. Думаю, в этот момент никто даже не обратит внимание на их объявление, потому что люди будут танцевать на улицах. Кстати, среди танцующих можно будет заметить и рядовых, и полковников, и омоновцев, и военнослужащих. 

Нам, как опытным терапевтам, нужно понимать, что эти сценарии [покушение, тайная инаугурация, «крепкий орешек»] он [Лукашенко] выдумывает сам. У меня были сомнения – может, это дело рук Наташи Эйсмонт? Нет, он все выдумывает сам. Я чувствую руку опытного сценариста, который впитал в себя все советское вранье еще в юные годы. Отсюда и покушения, и захваты зданий. В этом сумеречном сознании можно разглядеть советские книги». 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На ютуб-канале «Маланка Медиа» вышло интервью с ресторатором Вадимом Прокопьевым. В нем среди прочего Вадим вспоминает декрет, который планирует подписать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Романчук: Угроза срыва поставок на «Нафтан» может убедить Лукашенко сесть за стол переговоров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by