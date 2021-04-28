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Иллюстративное фото

«Белорусскому партизану»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Романчук: Угроза срыва поставок на «Нафтан» может убедить Лукашенко сесть за стол переговоров Выход ведь из этой ситуации простой: нужно освобождать политзаключенных.

– Главный момент здесь в большой доле «Нафтана» в экспортной выручке и в уплачиваемых им в бюджет огромных налогах. Такого рода запреты будут означать для белорусской экономики очень серьезные последствия.Не только названные в СМИ крупные российские компании («Роснефть» и «Сургутнефтегаз» – прим. БП), но и любые другие не захотят иметь дело с белорусами, т.к. санкции будут угрожать и им, а это серьезное дело. Ни одна компания, которая так или иначе работает с внешним миром, не хочет подпадать под санкции.– Думаю, эти ограничения будут одними из самых убедительных аргументов, которые могут посадить Лукашенко за стол переговоров.Выход ведь из этой ситуации простой: нужно освобождать политзаключенных, садиться за стол переговоров и договариваться о проведении новых президентских выборов. Об этом собственно все и говорят: и большая половина белорусов, и ОБСЕ, и Совет Европы, и весь мир.Нужно остановить политические репрессии и гуманитарную катастрофу и послушать наконец голос белорусского народа.– Россия и сама находится под разными санкциями. Брать на себя еще дополнительные? Трудно сказать, какое желание окажется сильнее. Возможны самые разные варианты: желание зарабатывать и дальше и одновременно поджать белорусскую сторону, желание сделать «схематоз», или желание объединиться и вместе дать бой проклятым американским империалистам.