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Замглавы МИД Польши: общество не может стать жертвой кризиса, спровоцированного властями Беларуси

28.04.2021 14:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач и посол США в Беларуси Джули Фишер обсудили накануне белорусский кризис, а также политику РФ в регионе.

Замглавы МИД Польши: общество не может стать жертвой кризиса, спровоцированного властями Беларуси

«Переговоры с послом США в Беларуси Джули Фишер о ситуации в Беларуси и политике России в регионе. Мы сошлись в наших оценках. Вместе мы осудили проводимую властями в Минске политику репрессий в отношении польского меньшинства. Общество не может стать жертвой кризиса, спровоцированного властями Беларуси», — написал чиновник в своем микроблоге.

Напомним, белорусская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Анжелики Борыс — главы не признаваемого властями в Минске Союза поляков Беларуси, а также активистов этой организации — Анджея Почобута, Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой. Они обвиняются, в частности, в якобы разжигании национальной и религиозной вражды, пишет polskieradio.pl.

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Теги: Минск
 
 
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Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач и посол США в Беларуси Джули Фишер обсудили накануне белорусский кризис, а также политику РФ в регионе.
 
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