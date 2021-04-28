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В Ливане построили свой собственный электрокар (видео)

28.04.2021 15:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Нет времени объяснять — в Ливане построили электрокар с названием Electra Quds Rise. Это спортивный автомобиль с причудливым дизайном и большими амбициями. В общем, арабская версия ё-мобиля.

Основателем компании Quds Rise стал палестинский бизнесмен с ливанскими корнями Джихад Мохаммед. Он намерен выпускать по 10 тысяч электрокаров в год! Кстати, название машины происходит от арабского названия Иерусалима (al-Quds).

Electra Quds Rise представляет собой компактный 2-дверный автомобиль с бесконечным количеством волн и изгибов в экстерьере. Решетка радиатора этого EV должна напоминать нам о мусульманском святилище «Купол Скалы», которое находится в Иерусалиме.

В Ливане построили свой собственный электрокар (видео)

Еще у машины 18-дюймовые диски и LED-оптика. Автомобиль построен на алюминиевом шасси, которое разрабатывалось специально для этого проекта. В салоне — 15,9-дюймовый экран портретной ориентации.

В Ливане построили свой собственный электрокар (видео)

В движение этого «стилягу» приводит 160-сильный электродвигатель, вращающий заднюю ось. Разгон до сотни занимает 5 секунд, максимальная скорость — 165 км/ч. На машину установлена батарея емкостью 50 кВт·ч. Обещают запас хода около 450 км. Продаваться Electra Quds Rise будет по цене от 25 тысяч евро. Старт продаж намечен на следующий год.

В Ливане построили свой собственный электрокар (видео)
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Нет времени объяснять — в Ливане построили электрокар с названием Electra Quds Rise. Это спортивный автомобиль с причудливым дизайном и большими амбициями. В общем,...
 
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