Telegram подвинет Zoom. Мессенджер запустит видеоконференции

Источник материала: Onliner

Не так давно в Telegram появилась функция голосовых чатов. В мае их собираются расширить с помощью видеоизмерения. Новую функцию групповых видеоконференций в мессенджере анонсировал Павел Дуров в своем официальном телеграм-канале.

«Демонстрация экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов — все, что вы можете ожидать от современного инструмента для видеоконференций, но с пользовательским интерфейсом, скоростью и шифрованием на уровне Telegram», — написал Дуров и посоветовал оставаться на связи и ждать обновления.