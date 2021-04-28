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В Минске открылись парки аттракционов. Но пока они выглядят крайне одиноко
Источник материала: Onliner
У нас есть несколько новостей. Первая: по бумагам идет вторая половина весны. Вторая: парки Горького и Челюскинцев уже открыты. Третья: если вы любите одиночество, уют ужастиков Стивена Кинга, серость фон Триера, депрессию Курта Кобейна и белорусскую одноцветность, вам должно понравиться задумчиво кататься на пустых аттракционах, которые сегодня запечатлел наш фотограф в парке Горького.
Аттракционы запустили в 11 утра. В Мингорисполкоме
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