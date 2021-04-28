В Минске открылись парки аттракционов. Но пока они выглядят крайне одиноко

Источник материала: Onliner

У нас есть несколько новостей. Первая: по бумагам идет вторая половина весны. Вторая: парки Горького и Челюскинцев уже открыты. Третья: если вы любите одиночество, уют ужастиков Стивена Кинга, серость фон Триера, депрессию Курта Кобейна и белорусскую одноцветность, вам должно понравиться задумчиво кататься на пустых аттракционах, которые сегодня запечатлел наш фотограф в парке Горького.

























Аттракционы запустили в 11 утра. В Мингорисполкоме рассказали , стоимость билетов в этом году варьируется от 1,5 до 6 рублей в зависимости от аттракциона. За полтора рубля можно посетить «Мини-джет», батут, аттракцион «Дракоша». Самая высокая цена у детского игрового комплекса в парке Челюскинцев. Услуги тира доступны за 50 копеек за один выстрел. Для многодетных семей билеты обойдутся на 25% дешевле.



















































