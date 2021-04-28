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Беременная жена сообщила мужу, что у них будет тройня. Посмотрите на его реакцию
Источник материала: Tut.by
Видео, наполненное неподдельными эмоциями, опубликовал в TikTok пользователь. Автор ролика — беременная девушка, которая показывает своему мужу результаты УЗИ: мужчина узнает, что он станет папой сразу трех малышей. Посмотрите на его реакцию.
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Мужчина долго не мог поверить в происходящее. Но теперь, похоже, ему придется смириться с этой новостью.
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