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Беременная жена сообщила мужу, что у них будет тройня. Посмотрите на его реакцию

28.04.2021 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Видео, наполненное неподдельными эмоциями, опубликовал в TikTok пользователь. Автор ролика — беременная девушка, которая показывает своему мужу результаты УЗИ: мужчина узнает, что он станет папой сразу трех малышей. Посмотрите на его реакцию.

 
 
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Мужчина долго не мог поверить в происходящее. Но теперь, похоже, ему придется смириться с этой новостью.
 
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