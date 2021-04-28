Полина Гагарина объяснила свое необычное поведение на концерте

Источник материала: Tut.by

24 апреля состоялся сольный концерт Полины Гагариной в Челябинске. Это шоу могло бы запомниться только фанатам певицы, если бы не странный инцидент. Во время исполнения песни «Обезоружена» певица резко отвела руки назад, а потом, согнувшись пополам, перестала петь. Она исчезла за кулисами, а через несколько минут вернулась и продолжила петь. Случившееся попало на видео, которое быстро разлетелось по Сети. У многих пользователей интернета этот эпизод вызвал беспокойство. Поведение Полины публика сочла «странным», а некоторые выступали с самыми неоднозначными подозрениями по поводу состояния ее здоровья, пишет Hello.