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Полина Гагарина объяснила свое необычное поведение на концерте

28.04.2021 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 апреля состоялся сольный концерт Полины Гагариной в Челябинске. Это шоу могло бы запомниться только фанатам певицы, если бы не странный инцидент. Во время исполнения песни «Обезоружена» певица резко отвела руки назад, а потом, согнувшись пополам, перестала петь. Она исчезла за кулисами, а через несколько минут вернулась и продолжила петь. Случившееся попало на видео, которое быстро разлетелось по Сети. У многих пользователей интернета этот эпизод вызвал беспокойство. Поведение Полины публика сочла «странным», а некоторые выступали с самыми неоднозначными подозрениями по поводу состояния ее здоровья, пишет Hello.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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Полина Гагарина объяснила свое необычное поведение на концерте
 
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