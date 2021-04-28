Легковушка и мотоцикл столкнулись в Петрикове - байкер и его пассажир в реанимации

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист и его пассажир получили серьезные травмы в аварии, которая произошла вечером 27 апреля в Петрикове, сообщили в ГАИ.





По информации инспекторов, 27-летний водитель Ford двигался по улице Чапаева. При выезде на главную дорогу он не пропустил мотоцикл BMW и столкнулся с ним.





В результате ДТП 38-летний мотоциклист и его 37-летний пассажир получили тяжелые травмы и были госпитализированы в реанимационное отделение больницы.

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