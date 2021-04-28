|
Легковушка и мотоцикл столкнулись в Петрикове - байкер и его пассажир в реанимации
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист и его пассажир получили серьезные травмы в аварии, которая произошла вечером 27 апреля в Петрикове,
По информации инспекторов, 27-летний водитель Ford двигался по улице Чапаева. При выезде на главную дорогу он не пропустил мотоцикл BMW и столкнулся с ним.
В результате ДТП 38-летний мотоциклист и его 37-летний пассажир получили тяжелые травмы и были госпитализированы в реанимационное отделение больницы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла вечером 27 апреля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)