Источник материала: Sputnik Беларусь

Всего на конкурс от Витебского региона было подано 60 заявок, но приехало лишь 35 девушек.

"У нас участвуют претендентки из Полоцка, Новополоцка, Орши, Городка и самого Витебска. Многие не смогли доехать, кто-то заболел, у кого-то не получилось из-за учебы или работы", - отметили организаторы.

Перед выступлением у девушек проверяли рост и объем талии. "На отборочный конкурс допускаются все девушки, мы же смотрим, совпадают ли их параметры с заявленными", - пояснили проверяющие.

При этом они отметили, что даже, если параметры не совпадают, конкурсантки все равно допускаются до участия, просто делается пометка о несовпадении. Единственное требование к девушкам – их рост должен быть минимум 174 сантиметра, но даже если по этому параметру они не дотягивают, то все равно могут принять участие в отборочном туре.

Конкурс состоял из трех испытаний: дефиле в одежде, беседы с жюри и дефиле в купальнике. Председатель комиссии Дмитрий Хома подчеркнул, что в первую очередь оценивали обаяние и красоту девушек.

На республиканский конкурс отобрали 23 девушки, которым через месяц предстоит поехать в Минск для участия в финале "Мисс Беларусь".

Среди победительниц оказалась жительница Орши Анна Зуева, которая прошла в финал, несмотря на то, что ее рост составляет 171 сантиметр. Как отметили члены жюри, девушка всем понравилась, поэтому ради нее сделали исключение.

Анна профессионально занимается конным спортом, является победительницей множества турниров. Сейчас девушка хочет популяризовать конный спорт в Беларуси и привлечь к нему детей. По словам Зуевой, это одна из наиболее важных причин ее участия в конкурсе.

"Я считаю, что только личным участием и примером можно чего-то добиться и если есть хоть какие-то данные, которые могут помочь в этом, то их нужно использовать. Развитие детского спорта в стране важно и к этому нужно привлекать внимание", - подчеркнула Анна.

Жюри предупредило конкурсантку, что ее могут не допустить до участия в финале из-за роста. Сама девушка призналась, что, возможно, она стала ниже из-за нескольких травм спины и смещения позвонков, которые получила, упав с лошади. Она подчеркнула, что оставшееся время до финала будет усиленно заниматься йогой и растяжкой, благодаря чему сможет хоть чуточку стать выше.