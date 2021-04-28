Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр – Sputnik. Премьера фильма "Судьба диверсанта", снятого "Беларусьфильмом" совместно с российской студией "Елена", состоится в четверг. Об этом сообщает пресс-служба Национальной киностудии.

Картина снята в жанре исторической драмы. Режиссером "Судьба диверсанта" стал Дмитрий Астрахан, за операторскую работу отвечал Александр Рудь, автор сценария - Павел Могилин.

Главные роли в фильме сыграли белорусские и российские актеры: Андрей Смоляков, Алексей Суренский, Александр Семчев, Владимир Тимофеев, Виктор Васильев, Олег Коц, Александр Ткаченок, Руслан Чернецкий, Александр Зеленко, Юлианна Михневич, Наталья Холодович, Светлана Кожемякина.

"Фильм посвящен подвигам белорусских подпольщиков и партизан, героически сражавшихся с немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

На "Беларусьфильме" также отметили, что образ главного персонажа - железнодорожника Алеся Арловича - собирательный. Прототипами образа послужили реальные исторические герои, в частности - белорусский подпольщик Федор Крылович, который совершил самую крупную сухопутную диверсию Второй мировой войны на железнодорожной станции Осиповичи.

Где посмотреть фильм "Судьба диверсанта"

Первыми - 6 мая - фильм покажут столичные кинотеатры "Москва", "Дом кино" и "Киев". "Беларусь" представит картину зрителям 6 и 8-11 мая, "Берестье" - 7 мая.

Читайте также: