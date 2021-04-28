Светлая голова: Селена Гомес неожиданно сменила имидж

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская певица Селена Гомес сменила имидж и шокировала своих поклонников: в сети обсуждают неожиданное преображение звезды.

В жизни 28-летней экс-возлюбленной Джастина Бибера наконец-то наступила светлая полоса. Об этом свидетельствует новая публикация в Instagram певицы, примкнувшей к стройному ряду коллег, которые решились на весенние перемены.

Селена Гомес неожиданно сменила имидж: звезда распрощалась со своими темными локонами и перекрасилась в блондинку.

Певица показала фотографию, на которой позирует с новым цветом волос, и спровоцировала ажиотаж в сети. Поклонники разделились на два лагеря: кто-то высоко оценил перемены во внешности Гомес, а кто-то раскритиковал ее новый образ.

"Ух ты, неожиданно"; "Стоит привыкнуть, но вроде неплохо"; "Зачем? До этого было намного лучше"; "Надеюсь, что скоро обратно в темный"; "Нет, это не твое", – прокомментировали фолловеры.

Напомним, что этой весной на махинации с внешностью решилась и певица Билли Айлиш: звезда сменила прическу и стала похожа на диву Голливуда.

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