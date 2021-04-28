ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гродненский фотограф оштрафован на 435 рублей за бело-красно-белый флажок на лобовом стекле авто

28.04.2021 15:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Гродненского фотографа-фрилансера Валерия Юдина оштрафовали на 435 рублей за бело-красно-белый флаг на лобовом стекле его машины. Такое постановление вынес 28 апреля суд Октябрьского района Гродно. Дело рассматривал судья Виталий Лобоцкий.

 

Гродненский фотограф оштрафован на 435 рублей за бело-красно-белый флажок на лобовом стекле авто
Валерий Юдин в суде. Фото: БелаПАН.

 

Валерий Юдин не признал себя виновным.

Как сообщает БелаПАН, фотографа остановили сотрудники ГАИ на машине без опознавательных знаков утром 22 апреля, когда он ехал на работу. Юдину сказали, что его машина якобы в розыске, и увезли вместе с автомобилем в милицию. Там на него составили протокол за незаконное пикетирование (ч. 1 ст. 24.23 КоАП).

Юдина продержали в изоляторе более суток, а затем отпустили до суда. Еще один бело-красно-белый флажок конфисковали во время осмотра его квартиры.

По словам фотографа, в гродненском изоляторе создали особые условия для «политических» заключенных. Им не разрешают сидеть на нарах с 6.00 до 22.00, на ночь не дают матрасов и белья. Они спят на кроватях из металлических пластин. Дважды или трижды за ночь их будят, при этом «политический» задержанный должен встать, представиться, назвать статью, по которой он осужден, а также домашний адрес.

При этом для других заключенных в тех же камерах условия отбытия наказания остаются прежними.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненского фотографа-фрилансера Валерия Юдина оштрафовали на 435 рублей за бело-красно-белый флаг на лобовом стекле его машины. Такое постановление вынес 28...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беременная жена сообщила мужу, что у них будет тройня. Посмотрите на его реакцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by