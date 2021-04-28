ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко может без приглашения явиться в Москву на военный парад

28.04.2021 15:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Кремле не исключают, что Александр Лукашенко без приглашения может явиться на военный парад, который пройдет на Красной площади 9 мая.

Лукашенко может без приглашения явиться в Москву на военный парад

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у него нет информации о том, будет ли белорусский правитель присутствовать на мероприятии.

«Но у нас все-таки Союзное государство, и Александр Григорьевич может собраться и прилететь, здесь никаких проблем нет», — подчеркнул представитель Кремля.

Он уточнил, что «каких-то особых, специальных приглашений не рассылалось, но это не значит, что ближайшие соседи — союзники России не могут при желании разделить радость Дня Победы в Москве».

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кремле не исключают, что Александр Лукашенко без приглашения может явиться на военный парад, который пройдет на Красной площади 9 мая.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси дефицит бюджета уже сильнее, чем в 2011 году, когда был страшный кризис и девальвация
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by