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В Минске появилось заведение Elementum — одновременно и бар, и ресторан, и кальянная

28.04.2021 15:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На Интернациональной на этой неделе открылся лаундж-бар Elementum. Создатели проекта уверяют, что это совершенно уникальный формат заведения, в котором можно не только покурить кальян, но и попробовать блюда от шеф-повара и авторские коктейли из натуральных ингредиентов. Получилось ли у них, вы узнаете в фоторепортаже Onliner.

Как и любой другой бизнес-проект, Elementum начинался со встречи единомышленников.

— Я работаю в кальянной индустрии уже 11 лет. За это время мне не раз предлагали открыть свое заведение, но у меня не было на это средств. Но так совпало, что двое моих постоянных гостей тоже загорелись этой идеей и предложили совместно ее реализовать, — рассказывает директор заведения Кирилл Поклад.

В Минске появилось заведение Elementum — одновременно и бар, и ресторан, и кальянная
В Минске появилось заведение Elementum — одновременно и бар, и ресторан, и кальянная

Вместе с учредителями Руслан Быков и Кирилл Шаплыко они хотели открыть что-то, что будет действительно соответствовать слову «лаундж». А еще вывести кальянные заведения на новый уровень — как минимум, вытащить из темно-подвальных помещений. Как максимум — сделать времяпрепровождение здесь чуть более классическим: с вином, хорошей кухней и джазом, а не диджейским сетом, в котором наверняка будет хоть один трек дуэта HammAli & Navai.

— Мы долго думали над концепцией и решили остановиться на алхимии: смешивая между собой разные элементы, мы получаем нечто совершенно не похожее на остальных, как в кухне, так и в напитках. Да и сам кальян — это же сочетание основных природных стихий: воды, огня (уголь), земли (табак) и воздуха (пар).





Эта идея отражается и в интерьере заведения — в цветах и других дизайнерских фишках, таких как, например, потолок из лавы. Что интересно: в дневное время пространство перевоплощается и становится пригодным даже для работы — это возможно благодаря окнам в пол, большому количеству естественного света и удобной мебели. Ну и бонус для водителей — есть парковка.

В Минске появилось заведение Elementum — одновременно и бар, и ресторан, и кальянная
В Минске появилось заведение Elementum — одновременно и бар, и ресторан, и кальянная
В Минске появилось заведение Elementum — одновременно и бар, и ресторан, и кальянная
В Минске появилось заведение Elementum — одновременно и бар, и ресторан, и кальянная
В Минске появилось заведение Elementum — одновременно и бар, и ресторан, и кальянная

Кухня лаундж-бара тоже собрана из сочетаний разных кулинарных традиций: в меню представлены европейские, азиатские и паназиатские блюд. Пока что здесь подают только закуски — салаты, сэндвич с пастрами, тар-тар, татаки и — внимание! — креветки со сгущенкой и васаби. Да, такие вот рецепты от шеф-повар Илья Голубенко, до этого работавшего в ресторанах Италии и Эстонии.

В Минске появилось заведение Elementum — одновременно и бар, и ресторан, и кальянная
В Минске появилось заведение Elementum — одновременно и бар, и ресторан, и кальянная

— Мы хотим угощать гостей интересными блюдами ресторанного уровня,— замечает Кирилл.

Стоимость закусок — от 10 до 22 рублей. К лету в меню планируют добавить еще и горячее, включая обеденные позиции.


В алкогольной карте гости найдут вино, коктейли, причем некоторые из них не лишены своих причуд в приготовлении: новый белый русский, например, создается на основе хлебной настойки и домашнего сливочно-ванильного сиропа. Простой в приготовлении джин-тоник приобретает насыщенный ультрамариновый цвет за счет тайских цветков синего чая анчар. Все идеи принадлежат шеф-бармену Elementum, до этого он придумывал напитки для небезызвестных Stravinski bar и Café de Paris.






Также в заведении можно заказать саке, виски и другой крепкий алкоголь. За бокал вина попросят 11—13 рублей, за коктейль — 14—15 рублей, за шот домашней настойки — 6 рублей,  за самые редкие позиции из Шотландии — 25 рублей.




Для любителей сэкономить тоже есть свои лазейки. До конца недели действует акция: бокал вина и сет из сырных и мясных закусок обойдется в 15 рублей. В дальнейшем команда ресторана обещает посетителям и другие интересные предложения.

В Минске появилось заведение Elementum — одновременно и бар, и ресторан, и кальянная

Но что мы все о еде да о напитках, если настоящий гвоздь программы в лаундж-баре — это кальяны.

— Раньше алхимики пытались создать из простейших элементов золото, а мы в Elementum создаем эмоции. Если вы попросите сделать для вас что-то теплое, вызывающее приятные воспоминания, мы сделаем для вас кальян со вкусом вишневого пирога, который в детстве готовила бабушка, — обещает Кирилл. — У нас нет разделения на сегмент «стандарт» и «премиум», цена кальянов варьируется в пределах 32—42 рублей.

В Минске появилось заведение Elementum — одновременно и бар, и ресторан, и кальянная
В Минске появилось заведение Elementum — одновременно и бар, и ресторан, и кальянная
В Минске появилось заведение Elementum — одновременно и бар, и ресторан, и кальянная
В Минске появилось заведение Elementum — одновременно и бар, и ресторан, и кальянная
В Минске появилось заведение Elementum — одновременно и бар, и ресторан, и кальянная
В Минске появилось заведение Elementum — одновременно и бар, и ресторан, и кальянная
Elementum открыт ежедневно с 16:00 до 2:00, кроме пятницы и субботы — в эти дни он работает до 4:00. Находится по адресу Интернациональная, 20а. 

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На Интернациональной на этой неделе открылся лаундж-бар Elementum. Создатели проекта уверяют, что это совершенно уникальный формат заведения, в котором можно не только...
 
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