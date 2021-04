Сюжет для The Last of Us: Part 3 уже написан, но игру еще не делают

Источник материала: Onliner

План истории, или фабула, для The Last of Us: Part 3 уже написан. Об этом сообщил креативный директор студии Naughty Dog Нил Дракманн. Но к непосредственному воплощению будущей игры в студии еще не приступили.

Об этом Дракманн вскользь упомянул в эпизоде подкаста Script Apart, где обсуждали написание сценария для второй части The Last of Us:

— Я написал набросок истории, которую мы еще не делаем. Но я надеюсь, что однажды она увидит свет. Исследуем то, что происходит после событий второй игры.

Дракманн отметил, как много работы требуется для того, чтобы родить на свет подобную игру. О работе над второй частью он не переставал думать все те семь лет, что отделяют ее от выхода первой игры.

— Теперь у нас есть две игры, которые, как мне кажется, говорят о чем-то универсальном, а также рассказывают очень личную историю этих персонажей. С двумя играми начинает вырисовываться закономерность. Теперь я чувствую, что есть некоторые структура и тематика, которых придется придерживаться в создании третьей игры.