В минской школе учитель заболел туберкулезом

Источник материала: Onliner

Минздрав сегодня обнародовал информацию о случае туберкулеза у учителя одной из минских школ. Как выяснили специалисты, педагог не посещал школу с середины февраля. Однако взрослым, которые контактировали с заболевшим, нужно пройти флюорографию, детям делают пробу Манту.

— При регистрации случая заболевания туберкулезной инфекцией в соответствии c нормативными актами Минздрава необходимо организовать комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий по месту работы (воспитания, учебы) и месту жительства заболевшего. В комплекс мер включены разобщение источника инфекции и лиц, находившихся в контакте, проведение дезинфекционных мероприятий, выявление лиц, находившихся в контакте с заболевшим, проведение клинических и лабораторных исследований данным лицам, — рассказали в пресс-службе Минздрава.

Это значит, что взрослым назначают флюорографию и другие методы диагностики, а детям проводят туберкулинодиагностику (проба Манту). Проба Манту — не прививка, а диагностический кожный тест, уточнили в Минздраве.

— На сегодняшний момент специалистами организации здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы уже выявлен круг контактных лиц, которым назначено соответствующее медицинское обследование, — добавили в Минздраве.

В школе проведена заключительная дезинфекция.

Как стало известно Onliner, речь может идти об одной из школ в Заводском районе. Там предполагают, что заболевший — учитель физкультуры.

— Известно об этом стало в момент, когда детям сделали плановые пробы Манту. Дети разных возрастов направлены на повторную диагностику в противотуберкулезный диспансер на ул. Я. Коласа, — рассказала Александра, сестра одного из учеников, которому делали повторную пробу в диспансере.

В диспансер по этому поводу обратилось не менее нескольких десятков человек.