Иосуб: Как «Нафтан» и россияне могут обойти угрозу американских санкций

Источник материала: Салiдарнасць

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в экспресс-комментарии «Салідарнасці» – о пути выхода из непростой ситуации, в которую может попасть «Нафтан».





По сообщению Reuters, крупные российские нефтяные компании могут прекратить поставки на белорусский «Нафтан» из-за санкций США , которые теоретически могут распространится и на них.

Комментируя ситуацию, Вадим Иосуб обратил внимание, что эта информация пока не подтверждена – официальные комментарии на это счет отсутствуют.

– Но если поставки нефти действительно прекратятся, то на определенный период это приведет к снижению переработки на «Нафтане» и соответственно к снижению продаж. Но даже в таком случае ситуация может продлиться не очень долго, – считает Иосуб.

Аналитик объяснил:

– Насколько я понимаю, риски, которые видят российские нефтяные компании, связаны не просто с сотрудничеством с белорусскими компаниями, попавшими под санкции. А связаны с расчетами с этими компаниями в долларах.

Через корреспондентские счета в американских банках эта ситуация становится прозрачной для властей США и потенциально может повлечь вторичные санкции. В этом риск для российских компаний.

Но если допустить, что в будущем при поставках нефти российские компании согласятся перевести расчеты, например, в евро или российские рубли, то сотрудничество с «Нафтаном» может возобновиться. Опять же, если с этим согласятся контрагенты. Но можно допустить, что крупным российским компаниям пойдут навстречу.

«Ирония в том, что на американские санкции против Беларуси первыми отреагировали россияне»