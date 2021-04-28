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Иосуб: Как «Нафтан» и россияне могут обойти угрозу американских санкций
28.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в экспресс-комментарии «Салідарнасці» – о пути выхода из непростой ситуации, в которую может попасть «Нафтан».
По сообщению Reuters, крупные российские нефтяные компании
Комментируя ситуацию, Вадим Иосуб обратил внимание, что эта информация пока не подтверждена – официальные комментарии на это счет отсутствуют.
– Но если поставки нефти действительно прекратятся, то на определенный период это приведет к снижению переработки на «Нафтане» и соответственно к снижению продаж. Но даже в таком случае ситуация может продлиться не очень долго, – считает Иосуб.
Аналитик объяснил:
– Насколько я понимаю, риски, которые видят российские нефтяные компании, связаны не просто с сотрудничеством с белорусскими компаниями, попавшими под санкции. А связаны с расчетами с этими компаниями в долларах.
Через корреспондентские счета в американских банках эта ситуация становится прозрачной для властей США и потенциально может повлечь вторичные санкции. В этом риск для российских компаний.
Но если допустить, что в будущем при поставках нефти российские компании согласятся перевести расчеты, например, в евро или российские рубли, то сотрудничество с «Нафтаном» может возобновиться. Опять же, если с этим согласятся контрагенты. Но можно допустить, что крупным российским компаниям пойдут навстречу.
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Белорусская нефтепереработка готовится нести потери.
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