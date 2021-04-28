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В Беларуси законодательно закрепили предварительное согласие пациента на сложное медицинское вмешательство

28.04.2021 15:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минздрав Беларуси постановлением закрепил форму предварительного согласия пациентов на сложное медицинское вмешательство.

Как поясняет ведомство, документ принят для обеспечения исполнения ч. 5 ст. 44 Закона «О здравоохранении» № 2435-ХII от 18 июня 1993 г., которая гласит, что обязательным условием проведения сложного медицинского вмешательства является наличие письменного согласия пациента, достигшего совершеннолетия, или лиц, указанных в ч. 2 ст. 18 Закона.

Ранее единая форма предварительного информированного добровольного согласия пациента на сложное медицинское вмешательство в Беларуси отсутствовала, в то время как данный документ соответствует современным представлениям о правах человека на получение достоверной информации о состоянии собственного здоровья и совершение осознанных действий в отношении собственного здоровья.

«Пациент может получить информацию от лечащего врача и на ее основе сделать вывод о предстоящей ему процедуре: о цели медицинского вмешательства, возможных рисках и прогнозируемых результатах, а также о возможных последствиях отказа от рекомендуемого медицинского вмешательства» , - отмечает Минздрав.

 
 
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Минздрав Беларуси постановлением закрепил форму предварительного согласия пациентов на сложное медицинское вмешательство.
 
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