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Болгария обвинила группу россиян во взрывах на заводах. Так уничтожали боеприпасы для Грузии и Украины?

28.04.2021 15:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая торговцу оружием Эмилияну Гебреву.

Следователи считают, что "есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов", где "уничтожили продукцию, которая должна была вывозиться в Грузию и на Украину".

В прокуратуре заявили, что шесть российских граждан находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и попытке покушения на Эмилияна Гебрева. 
Согласно версии прокуратуры республики, покушение на Гебрева было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года, а взрывы произошли в ноябре 2011 года, два случая в 2015 году и один в 2020 году.

В российской дипмиссии уточнили, что София не информировала посольство РФ о расследовании взрывов.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, ЕС должен разобраться, почему к складам боеприпасов имеют отношение частные предприниматели. Он считает, что Евросоюз "должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии".


Прокуратура Болгарии

© Takashi Images/Shutterstock/FOTODOM

 
 
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Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция,...
 
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