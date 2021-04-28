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Хотите развеяться? Тогда сходите на концерт крутого стендап-комика (билеты вас не разорят)

28.04.2021 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский стендап-комик Федор Булкин выступит 14 мая в гродненском клубе «Колизей 2020». В программу «Ронин» вошли лучшие шутки артиста за три года, билеты на шоу уже в продаже.


Фото: instagram.com/fedor_bulkin

Федор Булкин в стендап-комедии с 2014 года. Он участник программ «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон» на ТНТ, трижды победитель «Рассмеши комика», чемпион Международной лиги КВН, создатель творческого объединения StandUp Region, автор и ведущий импровизационных шоу. А еще у него получается очень талантливый музыкальный стендап — оцените сами в Instagram артиста, если не верите.

Уже в середине мая комик выступит в Гродно со сборником лучших шуток за три года, которые вошли в программу «Ронин». Мероприятие начнется в 20.00 и будет длиться около полутора часа. Возрастной рейтинг — 18+. Билет на концерт можно приобрести на AFISHA.TUT.BY или в ночном клубе «Колизей 2020». Квитки, купленные онлайн, распечатывать необязательно.

Когда: 14 мая, 20.00 (сбор гостей — 19.30)
Где: «Колизей 2020» (ул. К. Маркса, 31)
Сколько: 10 рублей, на месте — 12 рублей

Купить билет

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Теги: Гродно
 
 
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Белорусский стендап-комик Федор Булкин выступит 14 мая в гродненском клубе «Колизей 2020». В программу «Ронин» вошли лучшие шутки артиста за три года, билеты на шоу...
 
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