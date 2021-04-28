«Боремся». Глава ОАЦ ответил на вопрос о противодействии «центрам спецслужб» под Варшавой и Киевом

Источник материала: Tut.by

По словам начальника Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) Андрея Павлюченко, кибератаки на Беларусь продолжаются, но с ними успешно борются. Об этом пишет Interfax.by .



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— Сказать лучше стало или хуже… Атаки были. Они продолжаются. Это однозначно. В Беларуси создана система киберцентров, которые, на мой взгляд, успешно борются. Но сказать, что мы всех победили и все закончилось — нет, конечно, — сказал Павлюченко на полях международного форума #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) в Минске.

Напомним, что 9−11 августа 2020 года в стране были серьезные проблемы с доступом в Сеть. Тогда Александр Лукашенко заявил , что интернет в Беларуси отключают «из-за границы», а не по инициативе властей. А «Белтелеком» и НЦОТ прокомментировали, что накануне была «зафиксирована большая волна DDoS-атак на инфраструктуру сети BY-NET». Вместе с тем некоторые технические специалисты высказывали мнение, что, возможно, дело не в волне DDoS-атак из-за границы, а в фильтрующем оборудовании на внешних каналах связи, которые находятся под контролем государства. В конце августа 2020 года Bloomberg провел расследование и пришел к выводу , что проблемы с интернетом в Беларуси, которые начались в день президентских выборов, были созданы искусственно с помощью оборудования, произведенного американской компанией Sandvine.

Корреспондент, общавшийся с Павлюченко, также вспомнил, как в ноябре 2020 года Александр Лукашенко заявил , что против Беларуси работают «мощнейшие спецслужбы мира», которые создали некие центры под Варшавой и Киевом, а также «качают всю планету», используя интернет и современные технологии. На вопрос, как ОАЦ противодействует этим центрам, Павлюченко ответил следующее:

— Боремся. Но я не могу раскрыть все.

Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) проходит в Минске 28−29 апреля. Обсуждаются развитие электронного правительства и введение биометрических документов в Беларуси.