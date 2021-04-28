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«Боремся». Глава ОАЦ ответил на вопрос о противодействии «центрам спецслужб» под Варшавой и Киевом
Источник материала: Tut.by
По словам начальника Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) Андрея Павлюченко, кибератаки на Беларусь продолжаются, но с ними успешно борются. Об этом пишет
— Сказать лучше стало или хуже… Атаки были. Они продолжаются. Это однозначно. В Беларуси создана система киберцентров, которые, на мой взгляд, успешно борются. Но сказать, что мы всех победили и все закончилось — нет, конечно, — сказал Павлюченко на полях международного форума #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) в Минске.
Напомним, что 9−11 августа 2020 года в стране были серьезные проблемы с доступом в Сеть. Тогда Александр Лукашенко
Корреспондент, общавшийся с Павлюченко, также вспомнил, как в ноябре 2020 года Александр Лукашенко
— Боремся. Но я не могу раскрыть все.
Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) проходит в Минске 28−29 апреля. Обсуждаются развитие электронного правительства и введение биометрических документов в Беларуси.
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Речь об этом зашла во время международного форума #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) в Минске.
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