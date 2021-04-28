Новый документ Минздрава: на сложную операцию потребуется согласие пациента

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр – Sputnik. Минздрав ввел новое постановление, согласно которому перед сложным медицинским вмешательством необходимо будет получить согласие пациента или его представителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как объясняет Минздрав, ранее в стране не было единой формы предварительного добровольного согласия на проведение сложных операций. Теперь же пациент (или его представитель) должен будет заполнить соответствующий бланк, которым подтверждает, что врач полностью рассказал ему обо всех нюансах предстоящего вмешательства.

"Данный документ соответствует современным представлениям о правах человека на получение достоверной информации о состоянии собственного здоровья и совершение осознанных действий в отношении собственного здоровья", – подчеркивается в сообщении.

Если сам пациент не в состоянии дать согласие, форму могут заполнить его законные представители – опекун, супруг (супруга) или близкие родственники.

Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 года.

О чем спросят пациента в форме о согласии?

У пациента (или его родственника) уточнят, проинформировал ли он врача об известных ему заболеваниях, состоянии здоровья. Необходимо будет подтвердить, что пациент рассказал врачу обо всех применяемых лекарствах (а также психотропах и наркотиках), противопоказаниях на отдельные препараты или аллергические реакции на них.

Пациент, заполняя форму согласия на серьезное медицинское вмешательство, подтверждает, что лечащий врач подробно рассказал ему о целях и характере предстоящей операции, прогнозах, возможных рисках, а также предупредил о самых частых осложнениях после вмешательства.

Доктор также должен объяснить, что будет, если отказаться от медицинской помощи и предлагаемых методиках лечения.

Кроме всего прочего пациенту должны рассказать о квалификации лечащего врача и всего медперсонала, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи.

В форме согласия уточняется, что пациент вправе отозвать ранее данное согласие, кроме тех случаев, когда операция уже началась. Согласие также распространяется и на те случаи, когда ход вмешательства экстренно придется поменять в процессе.