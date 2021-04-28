Топ вопросов к ГАИ: за что инспекторы накажут, а когда предупредят - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

С 1 марта 2021 в Беларуси действует новая редакция Кодекса об административных правонарушениях. Изменения отразились на новом регулировании правил дорожного движения. Когда патрульные открывают огонь на поражение, как следят за техосмотром, и какие послабления ждут водителей? Ответы – смотрите на видео.

Среди главных новшеств - ужесточение мер в отношении водителей, которые не подчиняются законным требованиям сотрудников ГАИ. Для них помимо штрафа, все чаще инспекторы смогут применять решение об административном аресте.

Между службами Беларуси и России выстроен обмен информацией, по которым удается взыскивать штрафы с нарушителей скоростных режимов. В Москве и на территории Центрального федерального округа заработала система "Паутина". Камеры и компьютерная программа помогут разыскивать угнанный транспорт, а также водителей, которые покинули место ДТП. Вместе с тем в "сеть" могут угодить и нарушители-иностранцы.

Наряду с отрядами специального назначения, сотрудникам ГАИ чаще других приходится применять огнестрельное оружие. Как правило, это последний аргумент, когда ведется преследование пьяных автомобилистов. Такое поведение дорожная милиция расценивает как несоизмеримое со степенью общественной опасности.

Строже патрульные ГАИ начнут следить за поведением водителей, которые систематически нарушают правила дорожного движения. Для таких автовладельцев предусмотрена радикальная мера – лишения права управления.

Вместе с тем, к ранее считавшимися нарушениями, сотрудники белорусской дорожно-патрульной службы начнут относиться более лояльно. К примеру, отсутствию медицинской справки или документов.

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