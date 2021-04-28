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Бузову обвинили в провале шоу «Дом-2»: ТНТ ставит не на ту лошадь

28.04.2021 16:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Бузову обвинили в провале шоу «Дом-2»: ТНТ ставит не на ту лошадь
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скоро на телеканале ТНТ должно стартовать новое шоу с Ольгой Бузовой «Селебрити». В успех мало кто верит.

После закрытия проекта «Дом-2» ТНТ экстренно свернул и остальные программы с участием Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. На днях стало известно, что в апреле выйдут заключительные выпуски «ББ-шоу», а дальше планируется трансляция передачи «Селебрити», но уже без участия Бородиной. Телеведущая останется лицом «Дома-2», который доживает свой век на телеканале «Ю».

По словам Рустама Солнцева, в первую очередь ликвидация шоу связано с оптимизацией расходов.

«Платить надо много, а толку от девочек, как от свиньи, которую стригут – визгу много, а шерсти-то ноль», – подчеркнул шоумен в беседе с «Дни.ру».

Блогер уверен, что новое шоу поющей ведущей не привлечет достаточного внимания аудитории.

«Селебрити» – лебединая песня Оли Бузовой, замешанная уже на каком-то отчаянии. Я понимаю телеканал, они хотят сохранить ощущение, что у них есть хотя бы одна звезда женского пола, которую так яростно пиарят столько лет, а она не дает цифры. Страна упорно не хочет смотреть на Олю» – говорит Рустам Солнцев.


По словам шоумена, любой проект, где участвовала Бузова, в итоге ждал крах, особенно в последние годы.

«В «Дом-2» на площадке, кто был главной звездой? Правильно, Оля. Что стало с «Домом-2»? Ну мы знаем эту печальную историю», – отметил артист.


Рустам Солнцев считает, что руководство ТНТ старается сохранить лицо с помощью очередного проекта, заточенного под знаменитость, но вряд ли их ждет успех.

«Я думаю, может так получиться, что даже первую серию с Бузовой не посмотрит ровным счетом никто. Дураков становится все меньше и меньше. Люди понимают, что их разводят, что им пытаются втюхать «фуфлыжину» под знаком качества», – добавил Рустам Солнцев.


«Я считаю, что ТНТ который раз ставит не на ту лошадь. ТНТ больше заработает на зрительских просмотрах, если устроит Оле Бузовой какие-то «проводы», прощальный эфир, и попросит ее свалить с канала куда-нибудь подальше, туда, где она так популярна. Хотя этого места еще никто не знает», – подчеркнул шоумен в беседе с «Дни.ру».
 
 
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После закрытия проекта «Дом-2» ТНТ свернул и остальные программы с участием Бузовой и Бородиной.
 
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