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У учителя одной из школ Минска обнаружен туберкулез: проверяют персонал и учеников
Источник материала: Навiны
В одной из школ Минска зарегистрирован случай туберкулеза у учителя,
В таких случая законодательство требует организовать по месту работы заболевшего комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. При этом Минздрав отмечает, что педагог не посещал школу с середины февраля.
В школе уже проведена дезинфекция. Выявлены контактные лица, которым назначено соответствующее медицинское обследование.
Персонал школы должен пройти флюорографическое обследование. Ученикам проводят туберкулинодиагностику — проба Манту.
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