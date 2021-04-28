Белхимпрофсоюз: санкции США могут привести к утрате предприятиями отрасли рынков сбыта

Санкции, которые США решили возобновить в отношении предприятий «Белнефтехима», могут привести к утрате госкомпаниями рынков сбыта, говорится в заявлении Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности (Белхимпрофсоюз).



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Профсоюз объединяет работников предприятий по добыче, переработке и транспортировке нефти, а также нефтехимической промышленности. Его членами являются более 140 тыс. человек.

Авторы заявления напоминают, что 19 апреля Министерство финансов США приняло решение о возобновлении санкций против ряда крупных белорусских государственных предприятий нефтехимической отрасли.

«Со всей ответственностью заявляем, что от призывающих из-за рубежа и некоторых граждан ввести санкции, остановить производства, в первую очередь пострадают трудовые коллективы, включая членов их семей. Потеря рынков сбыта из-за невыполнения своих обязательств по контрактам и снижение доходов предприятий приведет к невозможности выполнения нанимателями действующих норм коллективных договоров, сокращению численности персонала, снижению социальных гарантий ветеранов, женщин, молодежи», — подчеркивается в заявлении Белхимпрофсоюза.

В то же время его авторы обращают внимание, что в условиях пандемии COVID-19, закрытия границ между странами «в Беларуси не было допущено резкого экономического спада, сокращения рабочих мест и свертывания социальных программ на местах». Таким образом, дают они понять, последствия санкций для предприятий нефтяной и нефтехимической промышленности могут оказаться более болезненными, чем последствия пандемии.

«От имени трудящихся, более 140 тысяч членов нашего профессионального союза мы категорически против экономических санкций и ограничений!» — заявляет Белхимпрофсоюз.

19 апреля США приняли решение о возобновлении санкций в отношении государственного концерна «Белнефтехим» и восьми белорусских госпредприятий: Белорусского нефтяного торгового дома, Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Основные операции или деятельность «с указанными предприятиями, компаниями, которыми они владеют индивидуально или коллективно, прямо или косвенно, имея 50-процентную или свыше долю, разрешены до 12:01 по восточному летнему времени 3 июня 2021 года».