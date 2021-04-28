СК: $900 тысяч из дома Сергея Тихановского принадлежали ему. В штабе Тихановской прокомментировали эту информацию (обновлено)

Источник материала: Onliner

Гостелевидение продолжает демонстрировать фильмы о протестах. Очередной показывают сегодня по каналу «Беларусь 1». Речь о «заговоре» Статкевича и Тихановского. В эфире опубликовали отрывок беседы, в которой, как утверждается, принимали участие мать и супруга Сергея Тихановского — София и Светлана. Фрагмент приводят в качестве доказательства того, что обнаруженные прошлым летом после третьего обыска на даче Сергея Тихановского $900 000 действительно принадлежали блогеру.

София Тихановская в беседе сообщает, что будет говорить, что «они принадлежат ей»: «Я буду говорить, что это мои. Мы с ним собирали, и все».

Светлана Тихановская называла обнаруженные деньги провокацией.

Мы обратились в пресс-службу Светланы Тихановской, чтобы уточнить, действительно ли голоса на видео, где Светлана и мама Сергея Тихановского обсуждают деньги, принадлежат женщинам. В штабе заявили, что не собираются реагировать на «выдернутый из контекста, смонтированный и перекрученный» фрагмент.

— Комментировать такие сюжеты — все равно что комментировать мультики. Что придумали, то и нарисовали, — сообщили там журналистке Onliner. — Более того, все, кто может ответить по существу, находятся за решеткой и не имеют возможности ответить.





В эфире гостелеканала заявили, что Николай Статкевич готовился не к выборам, а сразу к протестам. А Сергей Тихановский использовал пикеты и очереди для того, чтобы вовлечь людей в митинги и продемонстрировать поддержку. Хотя в эфире телеканала высказали предположение, что эти очереди были срежиссированы, состояли из «карусельщиков».

Были продемонстрированы кадры из блогов Сергея Тихановского с агрессивными высказываниями и предложениями провести пикеты в Шклове и «в гостях» у главы Центризбиркома Лидии Ермошиной. Представитель Следственного комитета заявил, что провокация в Гродно была спланирована Сергеем Тихановским, к ней готовились целенаправленно.

В эфире продемонстрировали кадры, на которых якобы запечатлено совещание штаба Тихановской. Телеканал называет ее лидером-марионеткой, а участники штаба рассказывали ей о необходимости захвата исполкомов, подготовке людей, готовых стоять в первой шеренге при столкновении с силовиками. Утверждается, что «Страна для жизни» готовила активистов к активным действиям по сопротивлению силовикам во время протестов.

Руслана Парфенова, активиста одного из телеграм-каналов, обвинили в создании металлических ежей, которые должны были использоваться на дорогах для создания заторов.

Брестских блогеров Кабанова и Петрухина обвинили в финансировании из-за рубежа, а также в получении денег от Тихановского.

Следственный комитет утверждает, что в его структурах была создана специальная программа, которая отслеживала сообщения в телеграм-каналах.

Сейчас в рамках девяти уголовных дел проходят 25 соучастников, которые причастны к действиям группы Статкевича — Тихановского. Этим людям и Тихановскому инкриминируют подготовку к личному участию в массовых беспорядках, разжигание социальной розни, угрозу главе Центризбиркома, организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. По самой тяжкой статье им грозит до 15 лет лишения свободы.