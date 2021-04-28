Вышел трейлер экранизации «Мы» Евгения Замятина

Источник материала: Onliner

На YouTube появился трейлер фильма «Мы» по одноименному роману-антиутопии Евгения Замятина. К созданию картины в роли продюсера свою руку приложил Сарик Андреасян («Защитники»). Режиссером выступает 28-летний Гамлет Дульян, который пока никакими значительными работами себя не зарекомендовал.

«Российская газета» рассказывала, что Гамлет встречался с внучатой племянницей писателя Ниной Замятиной. Он показал ей первые отснятые материалы. Та благословила кинематографистов на дальнейшую работу.

В главных ролях в фильме играют Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Софья Донианц, Дмитрий Чеботарев, Марьяна Спивак.

Премьера картины запланирована на осень этого года.