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Вышел трейлер экранизации «Мы» Евгения Замятина
Источник материала: Onliner
На YouTube появился трейлер фильма «Мы» по одноименному роману-антиутопии Евгения Замятина. К созданию картины в роли продюсера свою руку приложил Сарик Андреасян («Защитники»). Режиссером выступает 28-летний Гамлет Дульян, который пока никакими значительными работами себя не зарекомендовал.
«Российская газета» рассказывала, что Гамлет встречался с внучатой племянницей писателя Ниной Замятиной. Он показал ей первые отснятые материалы. Та благословила кинематографистов на дальнейшую работу.
В главных ролях в фильме играют Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Софья Донианц, Дмитрий Чеботарев, Марьяна Спивак.
Премьера картины запланирована на осень этого года.
32" 1920x1080 (Full HD), частота матрицы 60 Гц, индекс динамичных сцен 1000, Smart TV (Samsung Tizen), Wi-Fi
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На YouTube появился трейлер фильма «Мы» по одноименному роману-антиутопии Евгения Замятина. К созданию картины в роли продюсера свою руку приложил Сарик Андреасян...
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