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Вышел трейлер экранизации «Мы» Евгения Замятина

28.04.2021 16:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На YouTube появился трейлер фильма «Мы» по одноименному роману-антиутопии Евгения Замятина. К созданию картины в роли продюсера свою руку приложил Сарик Андреасян («Защитники»). Режиссером выступает 28-летний Гамлет Дульян, который пока никакими значительными работами себя не зарекомендовал. 

«Российская газета» рассказывала, что Гамлет встречался с внучатой племянницей писателя Ниной Замятиной. Он показал ей первые отснятые материалы. Та благословила кинематографистов на дальнейшую работу.

В главных ролях в фильме играют Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Софья Донианц, Дмитрий Чеботарев, Марьяна Спивак.

Премьера картины запланирована на осень этого года.

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На YouTube появился трейлер фильма «Мы» по одноименному роману-антиутопии Евгения Замятина. К созданию картины в роли продюсера свою руку приложил Сарик Андреасян...
 
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