Источник материала: ОНТ

Белорусский нападающий Егор Шарангович помог «Нью-Джерси» одержать победу над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Дьяволы» выиграли со счётом 6:4. Егор Шарангович забросил победную шайбу. В нынешнем сезоне белорусский форвард отличился уже 12 раз и оформил 12 голевых передач в 47 встречах.

Следующий матч хоккеисты «Нью-Джерси» снова проведут против «Филадельфии» — дома, игра пройдет 29 апреля. Ранее «дьяволы» досрочно утратили шансы на выход в плей-офф. Это означает, что Егор Шарангович сможет помочь сборной Беларуси на чемпионате мира.

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