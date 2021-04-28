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Будущее ЕАЭС обсуждают в Казани. Премьер-министры собрались на межправительственный совет
Источник материала: ОНТ
Будущее Евразийского экономического союза обсуждают в Казани. На межправительственный совет собрались премьер-министры.
Из Татарстана мы получили кадры встречи белорусского премьера в аэропорту. У трапа Романа Головченко приветствовал глава республики Рустам Минниханов.
Программа трехдневного визита довольно насыщенная.
Кроме участия в заседании Евразийского межправсовета намечены двусторонние встречи, посещение Торгово-производственной компании «МТЗ-Татарстан», особых экономических зон, Технопарка и университета.
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Будущее Евразийского экономического союза обсуждают в Казани. На межправительственный совет собрались премьер-министры. Из Татарстана мы получили кадры встречи...
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