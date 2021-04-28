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Будущее ЕАЭС обсуждают в Казани. Премьер-министры собрались на межправительственный совет

28.04.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Будущее ЕАЭС обсуждают в Казани. Премьер-министры собрались на межправительственный совет

Будущее Евразийского экономического союза обсуждают в Казани. На межправительственный совет собрались премьер-министры. 

Из Татарстана мы получили кадры встречи белорусского премьера в аэропорту. У трапа Романа Головченко приветствовал глава республики Рустам Минниханов. 

Программа трехдневного визита довольно насыщенная.

Кроме участия в заседании Евразийского межправсовета намечены двусторонние встречи, посещение Торгово-производственной компании «МТЗ-Татарстан», особых экономических зон, Технопарка и университета. 

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Будущее Евразийского экономического союза обсуждают в Казани. На межправительственный совет собрались премьер-министры.  Из Татарстана мы получили кадры встречи...
 
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