Будущее ЕАЭС обсуждают в Казани. Премьер-министры собрались на межправительственный совет

Источник материала: ОНТ

Будущее Евразийского экономического союза обсуждают в Казани. На межправительственный совет собрались премьер-министры.

Из Татарстана мы получили кадры встречи белорусского премьера в аэропорту. У трапа Романа Головченко приветствовал глава республики Рустам Минниханов.

Программа трехдневного визита довольно насыщенная.

Кроме участия в заседании Евразийского межправсовета намечены двусторонние встречи, посещение Торгово-производственной компании «МТЗ-Татарстан», особых экономических зон, Технопарка и университета.

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