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Преступления Тихановского и его сообщников рассмотрят в суде. Расследование завершено

28.04.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Преступления Тихановского и его сообщников рассмотрят в суде. Расследование завершено

Преступления организаторов массовых беспорядков, авторов угроз и людей, ответственных за разжигание социальной розни – Тихановского и его сообщников – рассмотрит суд. Расследование завершено, сообщили в Следственном комитете.

Евгений Архиреев, начальник главного следственного управления Следственного комитета Беларуси: «Уголовное дело в отношении Статкевича, Тихановского и двух его сообщников блогера Лосика и Цыгановича передано прокурору для направления в суд. Расследование в отношении скрывшихся от следствия обвиняемых и иных лиц продолжается».

Тихановского, Статкевича и их сообщников обвиняют в организации массовых беспорядков с насилием, угрозах в адрес главы Центризбиркома, разжигании розни, повлекшей тяжкие последствия. Лосика и Цыгановича судить будут за разжигание социальной вражды, организацию беспорядков, поджоги, уничтожение имущества и вооружённое сопротивление представителям власти.

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Преступления организаторов массовых беспорядков, авторов угроз и людей, ответственных за разжигание социальной розни – Тихановского и его сообщников –...
 
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