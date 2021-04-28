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Преступления Тихановского и его сообщников рассмотрят в суде. Расследование завершено
Источник материала: ОНТ
Преступления организаторов массовых беспорядков, авторов угроз и людей, ответственных за разжигание социальной розни – Тихановского и его сообщников – рассмотрит суд. Расследование завершено, сообщили в Следственном комитете.
Тихановского, Статкевича и их сообщников обвиняют в организации массовых беспорядков с насилием, угрозах в адрес главы Центризбиркома, разжигании розни, повлекшей тяжкие последствия. Лосика и Цыгановича судить будут за разжигание социальной вражды, организацию беспорядков, поджоги, уничтожение имущества и вооружённое сопротивление представителям власти.
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Преступления организаторов массовых беспорядков, авторов угроз и людей, ответственных за разжигание социальной розни – Тихановского и его сообщников –...
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