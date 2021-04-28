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Как вам такое закулисье? 7 редких фотографий знаменитостей, на которых они дурачатся
Источник материала: ОНТ
Мы привыкли видеть знаменитостей во всей красе – в фильмах, на красных дорожках и фотографиях они блистают. А того, что остается за кадром, нам не удается узнать. К счастью, находятся люди, которые успевают запечатлеть артистов в забавных позах, со смешными гримасами и в необычных локациях. В этой подборке – фотографии знаменитостей, которые решили немного подурачиться.
Робин Уильямс примерил роль чирлидерши
Керри Фишер в… мусорной корзине
Фредди Меркьюри во время тура Queen по Японии
Рэйф Файнс на красной дорожке
Адриано Челентано неподражаем, не правда ли?
Танец Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне
Узнали Леонардо Ди Каприо и Шерон Стоун?
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Мы привыкли видеть знаменитостей во всей красе – в фильмах, на красных дорожках и фотографиях они блистают. А того, что остается за кадром, нам не удается узнать. К...
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