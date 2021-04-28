Как вам такое закулисье? 7 редких фотографий знаменитостей, на которых они дурачатся

Источник материала: ОНТ

Мы привыкли видеть знаменитостей во всей красе – в фильмах, на красных дорожках и фотографиях они блистают. А того, что остается за кадром, нам не удается узнать. К счастью, находятся люди, которые успевают запечатлеть артистов в забавных позах, со смешными гримасами и в необычных локациях. В этой подборке – фотографии знаменитостей, которые решили немного подурачиться.

Робин Уильямс примерил роль чирлидерши



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Керри Фишер в… мусорной корзине



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Фредди Меркьюри во время тура Queen по Японии



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Рэйф Файнс на красной дорожке



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Адриано Челентано неподражаем, не правда ли?



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Танец Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне



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Узнали Леонардо Ди Каприо и Шерон Стоун?



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