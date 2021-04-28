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Как вам такое закулисье? 7 редких фотографий знаменитостей, на которых они дурачатся

28.04.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как вам такое закулисье? 7 редких фотографий знаменитостей, на которых они дурачатся

Мы привыкли видеть знаменитостей во всей красе – в фильмах, на красных дорожках и фотографиях они блистают. А того, что остается за кадром, нам не удается узнать. К счастью, находятся люди, которые успевают запечатлеть артистов в забавных позах, со смешными гримасами и в необычных локациях. В этой подборке – фотографии знаменитостей, которые решили немного подурачиться. 

Робин Уильямс примерил роль чирлидерши 


dumbserbwithpigtails 

Керри Фишер в… мусорной корзине 


WhoAmIToday451 

Фредди Меркьюри во время тура Queen по Японии


DachshundWarLord 

Рэйф Файнс на красной дорожке 


Romola 

Адриано Челентано неподражаем, не правда ли?


joeinct 

Танец Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне


onepersononeidea 

Узнали Леонардо Ди Каприо и Шерон Стоун? 

 
blankaut 






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Мы привыкли видеть знаменитостей во всей красе – в фильмах, на красных дорожках и фотографиях они блистают. А того, что остается за кадром, нам не удается узнать. К...
 
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