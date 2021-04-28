Врач рассказал, что нужно делать при аритмии

Источник материала: ОНТ

Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе « Наше утро » на ОНТ рассказал, что нужно делать при аритмии.

Аритмия – это нарушение сердечной проводимости, регулярности и частоты сокращений сердца. В норме сердце бьется в определенном ритме, и мы его никак не ощущаем. При возникновении же аритмий человек испытывает дискомфорт, чувство кома в горле, боли за грудиной, панические атаки и чувство страха смерти.

Аритмии могут быть как самостоятельной болезнью, так и возникать как осложнения после инфарктов, ишемий, миокардитов. 15% всех смертей от сердечно-сосудистой патологии занимают аритмии. Бывают, конечно, и функциональные аритмии, вызванные передозировкой медикаментов, нехваткой в организме микроэлементов, нарушением гормонального фона в организме. Поэтому для диагностики аритмий необходимо проведение специальных методов исследования: ЭКГ, холтер-мониторирование, УЗИ сердца.

Кроме назначенной врачом медикаментозной терапии, следует выполнять следующие рекомендации. Нормализация сна и веса – старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, ан сон отводить не менее восьми часов. Отходить ко сну рекомендуется до полуночи. Рассчитайте свой индекс массы тела, он должен быть в норме. Физические нагрузки нельзя исключать полностью. Откажитесь от сахара и введите в рацион фиточай.

Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья!

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