Мужчина с ножом напал на детский сад в Китае. 18 человек пострадали

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере 18 человек пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины на воспитанников детского сада в городе Бэйлю Чжуансокго автономного района КНР. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно имеющимся сведениям, среди пострадавших 16 детей и двое воспитателей. При этом двое детей получили тяжелые ранения, они были в срочном порядке госпитализированы.

Нападавший уже задержан, его мотивы устанавливаются. На месте происшествия работает полиция.

Фото: БЕЛТА

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