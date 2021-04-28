|
Мужчина с ножом напал на детский сад в Китае. 18 человек пострадали
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере 18 человек пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины на воспитанников детского сада в городе Бэйлю Чжуансокго автономного района КНР. Об этом
Согласно имеющимся сведениям, среди пострадавших 16 детей и двое воспитателей. При этом двое детей получили тяжелые ранения, они были в срочном порядке госпитализированы.
Нападавший уже задержан, его мотивы устанавливаются. На месте происшествия работает полиция.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере 18 человек пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины на воспитанников детского сада в городе Бэйлю Чжуансокго автономного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)