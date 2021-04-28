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Мужчина с ножом напал на детский сад в Китае. 18 человек пострадали

28.04.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина с ножом напал на детский сад в Китае. 18 человек пострадали

По меньшей мере 18 человек пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины на воспитанников детского сада в городе Бэйлю Чжуансокго автономного района КНР. Об этом сообщает ТАСС. 

Согласно имеющимся сведениям, среди пострадавших 16 детей и двое воспитателей. При этом двое детей получили тяжелые ранения, они были в срочном порядке госпитализированы. 

Нападавший уже задержан, его мотивы устанавливаются. На месте происшествия работает полиция. 

Фото: БЕЛТА

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По меньшей мере 18 человек пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины на воспитанников детского сада в городе Бэйлю Чжуансокго автономного...
 
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