Пишите правильно! 5 наречий, в которых часто ошибаются

Источник материала: ОНТ

Далеко не все, что мы проходили в школе на уроках русского языка, остается в памяти. Некоторые слова могут поставить в тупик: как писать – слитно или раздельно? Особенно это касается наречий. Приводим те из них, написание которых часто вызывает затруднение.

За границу

Правило: «Пишутся раздельно наречные сочетания (два или более), в которых опорное существительное употребляется в разных предложно-падежных формах».

Это относится и к наречным сочетаниям «за границу», «за рубеж», «за город».

Главное, отличать наречия от существительных «заграница», «зарубеж», «загород» – они пишутся слитно.

Пример: я уехал за границу (но: не люблю заграницу).

Как понять, что слово является наречием? Оно должно отвечать на вопросы «где?», «куда?», «откуда?». Существительное отвечает на вопросы «что?», «чего?», «чему?», «чем?», «о чём?».

В одиночку

Правило: «Пишутся раздельно наречные сочетания предлогов-приставок в, с со второй частью, начинающейся с гласных». Например: «в основном», «в общем», «с умом». То же самое касается и наречия «в одиночку».

Поодиночке

Это исключение из правила о разных предложно‑падежных формах. Поэтому «поодиночке» нужно писать слитно.

Исподтишка

Образовано данное наречие от устаревшего слова «тишок» – «тишина». Это производное от прилагательного «тихий». Поэтому к наречию применяется такое правило: «Пишутся слитно наречия с суффиксом «-а», образованные с помощью приставок от прилагательных и наречий».

Примеры: «исподтишка», «издалека», «дотемна».

Под мышкой

Правило: «Пишутся раздельно наречные сочетания форм имен существительных с предлогами‑приставками «без», «для», «до», «под», «при», «про».

Примеры: «до неузнаваемости», «для вида», «без устали».

То же самое касается наречия «под мышкой». Важно отличать его от существительного «подмышка».

Пример: держать под мышками (но: одежда жмет в подмышках).

Источник: oross.ruslang.ru

ФОТО: freepik

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