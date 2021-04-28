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5 ошибок в хранении вещей, из-за которых ваш дом выглядит захламленным и грязным

28.04.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 ошибок в хранении вещей, из-за которых ваш дом выглядит захламленным и грязным

Регулярная уборка дома не гарантирует опрятный вид. Всему виной – неправильное хранение вещей. Как сделать дом чище и сэкономить время на поиске нужного предмета, рассказала дизайнер интерьера и профессиональный организатор пространства Анастасия Алборова. 

Специалист привела наиболее частые ошибки, которые многие допускают при хранении вещей. 

Неправильная организация пространства

Предметы в доме нужно хранить в соответствии с частотой их использования. Так, если вы сушите волосы феном в ванной, логичнее хранить прибор именно там, а не в спальне или гостиной. Старайтесь располагать предметы как можно ближе к месту их использования.

Хранение вещей вперемешку 

Возьмите за правило сортировать все предметы. Это поможет избежать беспорядка, вещи не будут собирать пыль, а вы сэкономите время на их поиске. Например, на тумбочке в спальне могут соседствовать книги, кремы, шкатулки с драгоценностями и наушники от телефона. Такие вещи необходимо отсортировать и определить всем свое место. 

Неправильное хранение мелочей

Ключи, кошельки, ложки для обуви, солнцезащитные очки, зонты. Все эти предметы находятся, как правило, в прихожей. Часто они все хранятся в одной груде и портят вид помещения. Сложите все эти мелочи в красивую корзину или коробку с множеством отделений. Вы сразу заметите, как прихожая преобразится. 

При смене времени года не забывайте убирать ненужные вещи. Например, теплую шапку, зимнюю обувь, пуховик. 

Хранение ненужных вещей

Это наиболее частая ошибка. Не стоит захламлять дом предметами, которые вы не используете. Если их жаль выбросить, отдайте нуждающимся – в интернете можно найти адреса пунктов, где принимают одежду, детские игрушки и даже мебель. Такую ревизию стоит проводить регулярно. 

Захламление кухни

Часто хозяйки занимают различными предметами все горизонтальные поверхности в кухне. Это значительно усложняет готовку, поскольку нужно постоянно очищать рабочую поверхность и переставлять вещи с места на место. Открытые горизонтальные поверхности лучше освобождать по максимуму, а вещи хранить в шкафчиках. 

ФОТО: pixabay 

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Регулярная уборка дома не гарантирует опрятный вид. Всему виной – неправильное хранение вещей. Как сделать дом чище и сэкономить время на поиске нужного...
 
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