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Минздрав: в одной из школ Минска зарегистрирован случай туберкулеза у учителя
Источник материала: ОНТМинска зарегистрирован случай туберкулеза у учителя" class="one-news__figure-img">
Как
Уточняется, что педагог не посещал учреждение образования с середины февраля 2021 года.
Эксперты отмечают, что при регистрации случая туберкулезной инфекции организовывается комплекс санитарно-противоэпидемических мер по месту жительства и работы (учебы, воспитания) заболевшего.
Специалисты санитарно-эпидемиологической службы и организации здравоохранения выявили контактных лиц, которым назначили соответствующее медобследование.
В школе провели заключительную дезинфекцию.
Фото: БЕЛТА
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Как информирует Минздрав, в одной из школ Минска у учителя зарегистрирован случай туберкулеза. Уточняется, что педагог не посещал учреждение образования с...
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