Минздрав: в одной из школ Минска зарегистрирован случай туберкулеза у учителя

Источник материала: ОНТ

Минска зарегистрирован случай туберкулеза у учителя" class="one-news__figure-img">

Как информирует Минздрав, в одной из школ Минска у учителя зарегистрирован случай туберкулеза.

Уточняется, что педагог не посещал учреждение образования с середины февраля 2021 года.

Эксперты отмечают, что при регистрации случая туберкулезной инфекции организовывается комплекс санитарно-противоэпидемических мер по месту жительства и работы (учебы, воспитания) заболевшего.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы и организации здравоохранения выявили контактных лиц, которым назначили соответствующее медобследование.

В школе провели заключительную дезинфекцию.

Фото: БЕЛТА

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