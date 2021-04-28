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Минздрав: в одной из школ Минска зарегистрирован случай туберкулеза у учителя

28.04.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав: в одной из школ Минска зарегистрирован случай туберкулеза у учителяМинска зарегистрирован случай туберкулеза у учителя" class="one-news__figure-img">

Как информирует Минздрав, в одной из школ Минска у учителя зарегистрирован случай туберкулеза.

Уточняется, что педагог не посещал учреждение образования с середины февраля 2021 года.

Эксперты отмечают, что при регистрации случая туберкулезной инфекции организовывается комплекс санитарно-противоэпидемических мер по месту жительства и работы (учебы, воспитания) заболевшего.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы и организации здравоохранения выявили контактных лиц, которым назначили соответствующее медобследование.

В школе провели заключительную дезинфекцию.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Как информирует Минздрав, в одной из школ Минска у учителя зарегистрирован случай туберкулеза. Уточняется, что педагог не посещал учреждение образования с...
 
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